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Москва 24

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Транспорт

15:51

Привязать карту "Тройка" стало возможно в личном кабинете на сайте метро Москвы

транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Пользователям обновленной версии сайта столичного метро стал доступен ряд полезных функций, сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

"Мы запустили новый сайт московского метро! Там изменился внешний вид и появилось много полезных функций", – говорится в сообщении.

В личном кабинете стало возможно полноценно управлять картой "Тройка"‎. Кроме того, появился онлайн-справочник с информацией о пересадках, выходах и наземном транспорте, а также список доступных на станциях сервисов. На сайте можно узнать, где купить сувениры, где располагаются стойки "Живое общение", туалеты и другое.

Также на сайте можно оставить заявку на поиск утерянной вещи и посмотреть актуальные экскурсии в метро, а для партнеров заработал раздел с правилами торговли в столичной подземке. Кроме того, чат-бот метрополитена Александра теперь есть и в веб-версии.

В Дептрансе уточнили, что планируется создать более удобную схему метро, расширенный справочник по станциям, а также удобный раздел о всех ремонтных работах и изменениях.

Ранее сообщалось, что владельцам транспортных карт "Тройка" стала доступна оплата билета на аэроэкспресс бонусами. Для покупки доступны билеты по тарифу "Стандарт" стоимостью 399 бонусов. Приобрести купон на поездку можно в мобильном приложении "Город" в разделе "Магазин".

Кроме того, владельцы карт "Тройка" смогут получить подарки за поездки в метро в марте. Акция действует до 31 марта для всех пользователей карт, зарегистрированных в мобильном приложении "Город". Каждый участник, выполнивший условия, получит 5 купонов на специальные предложения от компаний-партнеров.

Воспользоваться подарками можно будет уже с 1 апреля. В этот день пользователям станет доступна новая вкладка в магазине мобильного приложения "Город".

"Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области

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