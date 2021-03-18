Владельцы карт "Тройка" могут оплатить билеты на аэроэкспресс бонусам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владельцам транспортных карт "Тройка" стала доступна оплата билета на аэроэкспресс бонусами. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

"Держатели транспортной карты "Тройка", зарегистрированные в программе лояльности "Город", теперь могут приобрести билет на аэроэкспрессы за бонусы. Для покупки доступны билеты по тарифу "Стандарт" стоимостью 399 бонусов. Приобрести купон на поездку можно в мобильном приложении "Город" в разделе "Магазин", – говорится в сообщении.

Предложение уже доступно для пользователей, при этом приобрести бонусный билет можно на любой поезд компании "Аэроэкспресс".

Ранее сообщалось, что в Ульяновске начали тестировать московскую транспортную карту "Тройка". Жителям города передали 100 проездных, которые они протестируют в 60 троллейбусах.