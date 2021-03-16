В Ульяновске начали тестировать московскую транспортную карту "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Московскую транспортную карту "Тройка" начали тестировать в Ульяновске. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Продолжаем расширять географию нашей транспортной карты – сейчас жителям города передали 100 проездных, которые они протестируют в 60 троллейбусах", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что если испытания пройдут успешно, то картой можно будет пользоваться на всех видах общественного транспорта Ульяновска.

Ранее Сергей Собянин рассказал о самых популярных сервисах для пассажиров метро. Среди них он отметил карту "Тройка", напольную навигацию, а также вендинговые автоматы.