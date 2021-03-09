Пассажиры МЦД совершили около 24 млн бесплатных пересадок на метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиры Московских центральных диаметров совершили почти 24 миллиона бесплатных пересадок на метро со дня запуска МЦД. Об этом сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.
"Не переплачивать – просто. Оплачивайте поездки по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" и меняйте транспорт в течение 90 минут после первой валидации", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в настоящее время сделать бесплатную пересадку на метро и МЦК можно с 20 станций МЦД-1 и МЦД-2, до 2024 года количество пересадочных станций возрастет до 27.
Ранее стало известно, что пассажиры Бирюлевской линии получат удобные пересадки на станции метро, Московского центрального кольца и Павелецкого направления МЖД.
За счет новой линии улучшится транспортная доступность крупных объектов. Более чем у 700 тысяч москвичей, живущих и работающих на юге столицы, появятся альтернативные маршруты передвижения.
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