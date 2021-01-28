Пассажиры Бирюлевской линии метро смогут пересесть на МЦК, МЦД и БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пассажиры Бирюлевской линии получат удобные пересадки на станции метро, Московского центрального кольца и Павелецкого направления МЖД, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За счет новой линии улучшится транспортная доступность крупных объектов. Более чем у 700 тысяч москвичей, живущих и работающих на юге столицы, появятся альтернативные маршруты передвижения.

К примеру, станцию "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро свяжут транспортно-пересадочным узлом с одноименными станциями МЦК и Троицкой линии метрополитена. В Нагатинской пойме можно будет пересесть со станции "Остров мечты" Бирюлевской линии на станцию "Технопарк" Замоскворецкой линии. На станции "Кленовый бульвар" организуют пересадку на Большую кольцевую линию.

Со станции "Бирюлево" можно будет сделать пересадку на поезда Московской железной дороги – рядом расположена платформа Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления, которая войдет в состав пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5).

Бирюлевская линия метро длиной более 22 километров охватит семь районов: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. На ней построят 10 станций: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлево". Пока это пока рабочие названия, которые могут изменить.

Рядом со станциями появятся велодорожки и пешеходные переходы, парковочные места и стоянки такси.

Общественные обсуждения по этому проекту стартовали 20 января, а закончатся 2 февраля. Москвичи могут оставить свои вопросы и пожелания на сайте проекта "Активный гражданин". Все они будут рассмотрены.

Жители Бирюлева ждут метро с 1970-х годов, когда на месте бывшего рабочего поселка начали строить жилые многоэтажные дома. Метро внесли в Генплан 20 лет назад, однако строительство отложили.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что для обслуживания подвижного состава Бирюлевской линии метро построят электродепо. Депо будет находиться на участке площадью 18,3 гектара.

Заммэра уточнил, что оно появится за станцией "Бирюлево" для обеспечения технического обслуживания, ночного отстоя и ремонта подвижного состава. Также ожидается размещение тупиков за станциями "Батюнино", "Кавказский бульвар", "Липецкая" и "Бирюлево".

