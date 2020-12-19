Строительство Бирюлевской линии метро начнется в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев заявил, что строительство Бирюлевской линии московского метрополитена планируют начать в 2021 году. Об этом сообщает "РИА Недвижимость".

По словам Бочкарева, сейчас проект находится на стадии проработки. Отмечается, что Бирюлевская ветка включит в себя 10 станций – она будет начинаться на территории ЗИЛа и пройдет через Курьяново, Царицыно, Бирюлево Восточное. Протяженность линии составит около 23 километров.

Бочкарев подчеркнул, что новая линии имеет большое значение для развития территорий на юге столицы.

"Бирюлевская линия имеет потенциал для продления в Щербинку на территории новой Москвы, также закладывается возможность ее продления от промзоны "ЗИЛ" в сторону центра", – заключил заммэра.

Ранее стало известно, что восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро протяженностью 11,4 километра готов на треть.