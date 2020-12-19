Восточный участок БКЛ метро готов на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро протяженностью 11,4 километра готов на треть, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На восточном участке БКЛ появится четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". В настоящее время активные работы развернуты на каждой из них. В целом общая строительная готовность этой части кольца составляет 32 процента", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, на станции "Печатники" уже заканчивают устанавливать ограждение котлована, ведутся работы по сооружению железобетонных конструкций. На станции "Текстильщики" завершаются работы по возведению основных конструкций, специалисты приступили к отделке. Восточный участок БКЛ включает отрезки с двухпутными тоннелями.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что полное открытие БКЛ позволит существенно разгрузить радиальные линии метро. По его прогнозам, Кольцевая линия разгрузится на 20–30 процентов, Арбатско-Покровская – на 15–22 процента, а Филевская – на 21 процент.

Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.

