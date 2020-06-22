Полное открытие БКЛ разгрузит радиальные линии метро на 10–30% – Ликсутов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Полное открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) позволит существенно разгрузить радиальные линии метро. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Так, ввод в эксплуатацию БКЛ разгрузит радиальные линии метрополитена на 10–30 процентов.
"В московском метро не останется участков, работающих с существенным превышением пропускной способности", – сказал Ликсутов.
Планируется, что Кольцевая линия разгрузится на 20–30 процентов, Арбатско-Покровская – на 15–22 процента, а Филевская – на 21 процент. Кроме того, пассажиропоток снизится на 15–18 процентов на Калужско-Рижской линии, а также на 17 процентов – на Таганско-Краснопресненской линии.
Как отметил Ликсутов, БКЛ станет самой протяженной линией московского метро. В общей сложности она будет включать в себя 70 километров путей и 31 станцию.
"С Большой кольцевой можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, пригородные электрички и МЦД", – отметил заммэра.
По словам Ликсутова, ввод БКЛ в эксплуатацию позволит сделать поездки для пассажиров более комфортными.
Ранее сообщалось, что северо-восточный участок БКЛ метро введут в эксплуатацию в 2022 году. В его составе будут действовать семь станций.
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