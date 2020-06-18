Северо-восточный участок БКЛ метро введут в эксплуатацию в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя департамента строительства Сергея Сущенко.

"К сентябрю этого года мы полностью завершим проходку северо-восточного участка БКЛ. А ввод всех семи станций, завершение строительных и пуско-наладочных работ намечены на 2022 год", – сказал Сущенко.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 54% от всех строительных работ на БКЛ завершены. Проходка тоннелей осуществлена на 80% от всего объема мероприятий. Самый глубокий участок БКЛ составляет до 75 метров.

Он рассказывал, что часть проходки выполняется вручную, в основном тоннелепроходческими щитами. В начале июня была закончена проходка одного из самых сложных и глубоких тоннелей – между "Рижской" и "Савеловской".

Мэр города отмечал, что сегодня столичная подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и по интенсивности движения среди неавтоматизированных метрополитенов. Входит в топ-10 самых протяженных метрополитенов по всему миру и является первым по соблюдению расписания движения поездов (99,98%).

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. Со станций БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

