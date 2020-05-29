Станцию "Улица Народного Ополчения" БКЛ метро достроят до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Монолитные работы на станции "Улица Народного Ополчения" БКЛ метро завершатся в ближайшее время, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"На сегодня из запланированных по проекту 28 тысяч кубометров монолитного железобетона готовы уже 22 тысячи – это почти 80 процентов готовности основных конструкций станции", – отметил он.

Сейчас ведутся обратная засыпка котлована и гидроизоляционные работы в зоне платформы будущей станции. Также специалисты проводят отделочные работы и устройство инженерных систем.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, работы на станциях "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", которые входят в состав первого пускового этапа западного участка БКЛ, планируется завершить в декабре.

"Улица Народного Ополчения" расположится в центре района Хорошёво-Мнёвники. У нее будут два подземных вестибюля с выходами на обе стороны проспекта Маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного.

Ранее зампредседателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что Москва является одним из лидеров среди мегаполисов мира по темпам строительства метро и объемы этих работ не планируется снижать.

По словам зампредседателя правительства, строительство новых линий и станций подземки является эффективным способом решения транспортной задачи в городе.