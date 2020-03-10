Около 90 километров рельсов заменят в метро в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 90 километров рельсов и 22 тысячи шпал заменят в столичном метро в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Также специалисты обновят около 100 тысяч рельсовых скреплений. Речь идет о деталях, соединяющих между собой рельсы и шпалы. Работы проведут на всех линиях подземки, в том числе на открытых участках.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, срок службы рельсов зависит от частоты следования поездов по конкретному участку пути и от веса составов. По его словам, сотрудники метро каждую ночь обследуют элементы пути в тоннелях и на станциях.

"После замены рельсов, шпал и скреплений повышается надежность инфраструктуры метрополитена, поездки для пассажиров становятся более безопасными и комфортными", – подчеркнул Ликсутов.

Помимо этого, в 2020 году в тоннелях подземки обновят свыше 300 километров кабелей, которые подают напряжение на контактный рельс и обеспечивают движение поездов.

Работы проводятся ночью, когда метро закрыто. За 2,5 часа специалисты успевают обновить около 800 метров рельсов.

В прошлом году в метро заменили более 86 километров рельсов, 22 тысяч шпал и 105 тысяч скреплений. За четыре года в подземке обновили более 400 километров рельсов и 107 тысяч шпал.

В Москве в 2020–2022 годах планируется построить 31 станцию и 79 километров линий метро. Начнется строительство первых участков Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, продолжатся работы на Коммунарской линии.

Кроме того, в 2020 году для пассажиров откроются четыре станции Некрасовской линии: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Еще пять станций откроют на Большой кольцевой линии: "Авиамоторную", "Лефортово", "Электрозаводскую", "Улицу Народного Ополчения" и "Карамышевскую".