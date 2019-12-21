Новая станция появится на салатовой ветке метро в столице

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На Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена планируется построить дополнительную станцию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Отмечается, что станция салатовой ветки будет обустроена на территории промышленной зоны "Южный порт".

"Мы приняли решение в связи с активным развитием территории промзоны "Южный порт" построить там дополнительную станцию с таким же названием", – сообщил Хуснуллин.

По его словам, ее могут ввести эксплуатацию в конце 2023 года. Станция будет обслуживать строящиеся и планируемые к строительству жилые районы, расположенные на данной территории.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2020 году откроют девять новых станций метро. В частности, речь идет о четырех станциях второго участка Некрасовской линии.