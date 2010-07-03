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Мэр Москвы

21:13

Второй участок Некрасовской линии метро могут запустить через два месяца

мэр Москвы Сергей Собянин город транспорт

Фото: скриншот эфира телеканала ТВ Центр

Второй участок Некрасовской линии столичного метрополитена может быть запущен через два месяца. Об этом в интервью телеканалу ТВ Центр рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я надеюсь, что в ближайшие недели мы осуществим технический пуск этого проекта. Ну и два месяца для отладки, обкатки и так далее. И должны уже поехать пассажиры", – сказал мэр.

В июне 2019 года Сергей Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро от станции "Косино" до станции "Некрасовка". Он рассказал, что строительство остальных станций данной ветки идет полным ходом, и выразил надежду, что меньше года осталось до полного запуска Некрасовской линии.

Во время интервью москвичи поинтересовались у мэра, когда откроется переход от станции метро "Площадь Революции" к улице Никольской.

Собянин ответил, что переход может заработать в ближайшие дни. Столичные власти провели тщательные изыскательные работы, поскольку этот переход был самым популярным в Москве.

"Все проделали, сделали проектную документацию, изменили действующие проекты", – заключил мэр.

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