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Город

17:24

Метро получит около 700 новых вагонов для поездов "Москва"

город транспорт метро

Фото: соцсети

Около 700 вагонов поездов "Москва" разных моделей получит столичное метро в 2020 году, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что новые составы запустят на Сокольнической, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой и Некрасовской линиях.

Первые поезда "Москва" появились в метро в 2017 году. В них предусмотрен сквозной проход через все вагоны, есть USB-порты и сенсорные мониторы.

Дверные проемы стали шире, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок. Также составы более вместительны, имеют шумоизоляцию и кондиционеры.


В 2019 году в метро появились поезда "Москва" новой модификации ("Москва-2019". – Прим. ред.). Плавное снижение скорости в них обеспечивает система электродинамического торможения.

Над дверями разместили увеличенные электронные табло. Также в составах изменились покрытие пола и облицовка салона. К концу этого года число новых составов увеличится до 175.

К 2024 году протяженность метро удвоится по сравнению с 2011 годом и достигнет 600 километров. Предполагается, что около 95% москвичей смогут пользоваться метро в шаговой доступности.

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