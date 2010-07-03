Люблинско-Дмитровскую линию продлят до поселка Северного к 2023 году

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Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до поселка Северного в 2022 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в сторону поселка на Люблинско-Дмитровской линии пошел тоннелепроходческий щит. По словам Хуснуллина, на данный момент оформляют необходимые документы.

"Занимаемся серьезной проходкой щита под МКАД, будем проходить там без остановки, без перекрытия МКАД. Причем у нас там один тоннель построен, еще один надо будет построить. Сомнений в том, что Люблинско-Дмитровская линия будет продлена до поселка Северного и в 2022 году поезда поедут, у нас нет", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Всего на Люблинско-Дмитровской линии метро запланировано появление трех новых станций – к уже названным также добавится "Улица 800-летия Москвы". Новый участок подземки пройдет вдоль Дмитровского шоссе, тем самым власти надеются снизить транспортную нагрузку на магистраль.

Ранее стало известно, что новую станцию метро "Улица 800-летия Москвы" украсят панно с изображением первомайских шествий, высоток, пионеров и других атрибутов советского прошлого. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, идея заключалась в том, чтобы оформить станцию как выставочный зал.

