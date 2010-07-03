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Город

12:16

Сталинские высотки украсят "Улицу 800-летия Москвы"

город транспорт метро

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Новую станцию столичного метро "Улица 800-летия Москвы" планируют украсить панно с изображением первомайских шествий, сталинских высоток, пионеров и других атрибутов советского прошлого. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Архитекторы решили превратить пространство станции в выставочный зал. При этом само оформление платформы будет необычным – половину станции оформят в ярко-красном цвете, напоминающем советский флаг, а другая половина будет светло-серой, продольные светильники на потолке будут "сшивать" две стороны словно нити", – заявил специалист.

Станция "Улица 800-летия Москвы" возводится на пересечении одноименной улицы и Дмитровского шоссе. Платформа станет продолжением Люблинско-Дмитровской линии. Проект строительства уже утвердил Сергей Собянин, а работы стартовали в октябре 2019 года.

К 2023 году на Люблинско-Дмитровской линии планируют ввести еще две станции – "Лианозово" и "Физтех". За счет метро в правительстве Москвы рассчитывают снизить нагрузку на прилегающие к Дмитровскому шоссе улицы.

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