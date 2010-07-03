Работы по продлению метро начались на салатовой ветке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по продлению метро до поселка Северный начались на Люблинско-Дмитровской линии, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства

До 2023 года там должны появиться три новые станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех", рассказал глава ведомства Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете". По его словам, новый участок ветки пройдет вдоль Дмитровского шоссе и снизит транспортную нагрузку с магистрали и прилегающих улиц – Широкой и Череповецкой.

Станция "Улица 800-летия Москвы" протянется вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. Запроектированы два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к остановкам наземного транспорта.

"Лианозово" будет располагаться вдоль Дмитровского шоссе у примыкания к нему Вагоноремонтной улицы. У нее тоже будет два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к Лианозовскому проезду, Дубнинской улице.

"Физтех" будет находиться вблизи строящегося комплекса Московского физико-технического института. Строительство участка будет в основном наземным, в том числе по эстакаде на пересечении с Челобитьевским шоссе.

В сентябре сообщалось, что число пересадочных станций на салатовой ветке в ближайшие годы увеличится до десяти. Со станций "Марьина Роща" и "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро можно будет перейти на станции "Шереметьевская" и "Печатники" БКЛ. Пересадку сделают также со станции "Достоевская" на станцию "Суворовская" Кольцевой линии.