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14:11

Готов проект продления салатовой ветки метро в поселок Северный

транспорт метро строительство

14:11

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Готов проект продления Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Лианозово" до станции "Физтех". В ближайшее время он будет направлен на публичные слушания для обсуждения с жителями района Северный. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Станция "Физтех" расположится вблизи строящегося комплекса Московского физико-технического института. Она станет продолжением салатовой ветки метро и выйдет за МКАД. Открытие станции метро в районе Северный улучшит транспортное обслуживание жителей и позволит сократить время в пути", – сказала она.

Глава Москомархитектуры добавила, что продление салатовой ветки метро улучшит экологическую ситуацию на 15-20% за счет снижения интенсивности движения транспорта по Дмитровке, улицам Широкая и Череповецкая.

Ранее сообщалось, что проект продления Люблинско-Дмитровской линии метро одобрила градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Длина нового участка составит 3,1 километра, он пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Строительство участка будет в основном наземным, в том числе по эстакаде на пересечении с Челобитьевским шоссе.

Продление салатовой ветки снизит нагрузку на Дмитровское шоссе, прилегающую улично-дорожную сеть и конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линий метро. Улучшится экологическая ситуация в прилегающих районах за счет снижения интенсивности движения автотранспорта.

Программа развития метро включает продление северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" в Лианозово и район Северный. На участке появится три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Поселок Северный". Ввод линии намечен на 2023 год.

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро

транспорт метро строительство

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