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16:20

Люблинско-Дмитровская линия метро придет в район Северный

транспорт метро строительство

16:20

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Проект продления Люблинско-Дмитровской линии метро одобрила градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Длина нового участка составит 3,1 километра, он пройдет вдоль Дмитровского шоссе – от будущей станции "Лианозово", в районе одноименной железнодорожной платформы, до конечной станции "Поселок Северный" ("Физтех"). Строительство участка будет в основном наземным, в том числе по эстакаде на пересечении с Челобитьевским шоссе.

Пересечение с МКАД осуществят через существующий прокол в створе недействующей линии железной дороги. Продление салатовой ветки улучшит транспортное обслуживание жителей и работающих в районе Северный, обеспечит хорошую транспортную доступность создаваемого там Международного научно-образовательного кластера "Физтех-ХХI" и технопарка МФТИ.

Кроме того, снизится нагрузка на Дмитровское шоссе, прилегающую улично-дорожную сеть и конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линий метро. Улучшится экологическая ситуация в прилегающих районах за счет снижения интенсивности движения автотранспорта.

Программа развития метро включает продление северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" в Лианозово и район Северный. На участке появится три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Поселок Северный". Ввод линии намечен на 2023 год.

К 2024 году в Москве планируют построить 134 километра линий метро и открыть 55 новых станций, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. За это время продолжатся работы по продлению, помимо Люблинско-Дмитровской ветки, Сокольнической, Арбатско-Покровской и Калининско-Солнцевской линий, а также строительству Большой кольцевой линии.

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро

транспорт метро строительство

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