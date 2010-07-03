Станцию метро "Суворовская" построят к 2023 году

13:01
13:01
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станцию "Суворовская" Кольцевой линии столичной подземки планируют достроить к 2023 году.
"Самый главный вопрос – как организовать пересадку на глубине 60 метров. Мы проработали техническое решение: будем максимально близко подходить к действующим линиям, на какой-то короткий период по одному тоннелю будем прерывать движение, но другой тоннель будет полноценно работать", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Сейчас специалисты разрабатывают градостроительную документацию.
Ранее сообщалось, что строительство станции планируют возобновить уже в этом году. Ее запроектировали еще в 1950-е годы под названием "Площадь Коммуны", но возводить не стали. Сделать это собирались в 1990 году, однако и тогда работы не начали.
Станция расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" под южной частью Суворовской площади. С нее можно будет сделать пересадку на станцию "Достоевская" салатовой ветки.
Ранее столичные власти также обсуждали перспективы строительства еще одной станции Кольцевой линии – "Конюшковской", которая должна была появиться между "Киевской" и "Краснопресненской".
С 2011 года в Москве введены в эксплуатацию 155 километров линий подземки, 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и Московского центрального кольца, а также 10 электродепо.
"Это наш город": в Москве возобновят строительство станции метро "Суворовская"
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: