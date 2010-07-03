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13:01

Станцию метро "Суворовская" построят к 2023 году

город строительство метро

13:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию "Суворовская" Кольцевой линии столичной подземки планируют достроить к 2023 году.

"Самый главный вопрос – как организовать пересадку на глубине 60 метров. Мы проработали техническое решение: будем максимально близко подходить к действующим линиям, на какой-то короткий период по одному тоннелю будем прерывать движение, но другой тоннель будет полноценно работать", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Сейчас специалисты разрабатывают градостроительную документацию.

Ранее сообщалось, что строительство станции планируют возобновить уже в этом году. Ее запроектировали еще в 1950-е годы под названием "Площадь Коммуны", но возводить не стали. Сделать это собирались в 1990 году, однако и тогда работы не начали.

Станция расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" под южной частью Суворовской площади. С нее можно будет сделать пересадку на станцию "Достоевская" салатовой ветки.

Ранее столичные власти также обсуждали перспективы строительства еще одной станции Кольцевой линии – "Конюшковской", которая должна была появиться между "Киевской" и "Краснопресненской".

С 2011 года в Москве введены в эксплуатацию 155 километров линий подземки, 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и Московского центрального кольца, а также 10 электродепо.

"Это наш город": в Москве возобновят строительство станции метро "Суворовская"

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