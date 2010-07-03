Остановку "Метро "Лубянка" временно перенесут из-за строительных работ

Остановку у станции метро "Лубянка" в сторону метро "Китай-город" временно перенесут из-за строительных работ у Политехнического музея.
"С 2 по 29 августа временно не будет работать остановка "Метро "Лубянка" возле Политехнического музея при движении к метро "Китай-город", – говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Мосгортранс".
Уточняется, что остановки общественного транспорта у метро "Лубянка" будут расположены: "м3", "м10", "м27", №38, 101, 144, 904, "н1", "н2", "н11" – в Театральном проезде (на прежнем месте); "м5", "м8", "т25", №158, "н3" – на Лубянском проезде; "м9", "н9" – у Центрального детского магазина; №122 – на улице Мясницкой.
Ранее сообщалось, что фасад, крышу и музейный парк Политехнического музея планируют открыть ко Дню города, 7 сентября. Специалисты ведут большую работу, включающую в себя реконструкцию, реставрацию, восстановление внутренних интерьеров, инженерию, открытие новых подземных пространств.
После реконструкции в Политехническом музее появятся современные инженерные системы. Они обеспечат здание специальным микроклиматом для хранения экспонатов.
Проект реставрации разработал японский архитектор Дзюнья Исигами. Его утвердили по итогам международного конкурса в 2011 году. Строительные работы в музее начались в январе 2015 года. Документацией занимается Проектное бюро АПЕКС.
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