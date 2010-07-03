Фасад, крышу и парк Политехнического музея откроют ко Дню города

Фото: Агентство "Москва"

Фасад, крышу и музейный парк Политехнического музея в центре Москвы планируют открыть ко Дню города, 7 сентября, сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

По его словам, сейчас ведется большая работа, включающая в себя реконструкцию, реставрацию, восстановление внутренних интерьеров, сложнейшую инженерию, открытие новых подземных пространств, создание открытых и закрытых галерей и соединение городского пространства от Зарядья до Лубянки.

"Это будет сплошная пешеходная зона с городским музейным парком", – цитирует Мединского Агентство "Москва". Он отметил, что когда откроют фасад и крышу, начнутся работы внутри здания, где создадут выставочно-экспозиционное пространство. Полностью музей планируют открыть осенью 2020 года.

Министр пообещал, что это будет большой необычный музей мирового уровня.

Ранее сообщалось, что после реконструкции в Политехническом музее появятся современные инженерные системы. Они обеспечат здание специальным микроклиматом для хранения экспонатов.

Проект реставрации разработал японский архитектор Дзюнья Исигами. Его утвердили по итогам международного конкурса в 2011 году. Строительные работы в музее начались в январе 2015 года. Документацией занимается Проектное бюро АПЕКС.