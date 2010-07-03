Более 30 перехватывающих парковок обустроят у станций МЦД

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Более 30 перехватывающих парковок появятся у станций МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск в пределах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Как пояснил начальник управления развития рельсовых видов транспорта Дептранса Андрей Акимов, на новых парковках будет достаточно машино-мест, чтобы пассажиры МЦД могли без проблем оставить свои автомобили у станций диаметров. "Мы ожидаем, что это мотивирует часть автомобилистов пересесть на диаметральные маршруты", приводит словам Акимова Агентство "Москва". По данным ведомства, перехватывающие парковки будут вмещать более 4,6 тысячи машин.
На МЦД-1 парковки обустроят у остановочных пунктов Кунцево, Фили, Тимирязевская, Дегунино, а также Бескудниково, Лианозово, Марк. Пассажиры МЦД-2 смогут временно припарковаться у станций Волоколамская, Трикотажная, Гражданская, Калитники, Депо, Перерва, Москворечье, Люблино и Бутово.
Работы по обустройству парковок проведет столичный департамент капремонта. "Это как уже существующие парковки, которые будут отремонтированы и благоустроены, так и новые, которые появятся специально к запуску МЦД", – уточнили в пресс-службе ведомства. Помимо этого, добавили в департаменте, рядом со станциями Бескудниково и Бутово оборудуют спецстоянки для такси и отстойно-разворотные площадки.
Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь. МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей, 66 станций, причем с 27 остановок пассажиры смогут пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по МЦД будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". По замыслу властей, с запуском двух первых диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона москвичей и жителей Подмосковья.
Проект прдусматривает открытие в общей сложности пяти линий диаметров до 2025 года. График работы на них будет как в метро – с 05:30 до 01:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов в часы пик составят пять–шесть минут.
Что изменится с запуском МЦД
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