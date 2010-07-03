Виртуальная выставка портретов пассажиров откроется в павильоне МЦД

Фото: www.mos.ru

В субботу, 27 июля, в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров состоится открытие виртуальной выставки портретов пассажиров городского транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетителям представят работы 12 художников проекта Art of Metro, которые создали более 220 портретов пассажиров электричек, метро и общественного наземного транспорта из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, а также Пекина и Рима. Экспозиция будет виртуальной, ее покажут в форме интерактивной инсталляции.

При этом с 13:00 до 16:00 художники проведут творческий перформанс. С помощью техники быстрого рисунка они будут изображать посетителей павильона. Посмотреть портреты можно будет на странице МЦД в соцсети "ВКонтакте".

Выставка будет работать до 11 августа, вход свободный.

Создателем проекта Art of Metro является художник-аниматор Максим Шаговиков. В 2013 году он завел в социальных сетях группу для художников, рисующих случайных людей в общественном транспорте.

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