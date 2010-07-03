Гостиный двор станет постоянной площадкой книжной ярмарки Non/fiction

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гостиный двор станет постоянной площадкой международной московской выставки-ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Выставка-ярмарка впервые пройдет в Гостином дворе с 5 по 9 декабря, ранее ее организовывали в Центральном доме художника (ЦДХ) на Крымском Валу. Теперь Гостиный двор станет постоянной площадкой для проведения Non/fiction", – сказали организаторы.

В этом году почетным гостем мероприятия Non/fiction станет Израиль. В нем примут участие знаковые израильские писатели. В рамках ярмарки пройдут круглые столы о современной израильской литературе и жизни общества, кинопоказы, встречи писателей и издателей с читателями.

Non/fiction – международная ярмарка интеллектуальной литературы, которая проходит в Москве ежегодно с 1999 года. Ярмарка уже давно стала настоящим литературным событием, к которому многие издательства специально приурочивают выход своих лучших новинок.

В 2018 году книжная ярмарка Non/fiction проходила с 28 ноября по 2 декабря. Почетным гостем мероприятия стала Италия, которая привезла на выставку 16 своих лучших авторов. А одним из главных событий стала презентация мемуаров советского искусствоведа Николая Пунина.

