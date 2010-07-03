Проголосовать за лучшую книгу о медицине можно до 1 августа

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
С 5 июня Россия выбирает лучшую книгу о медицине – награду получат новинки на русском языке, посвященные темам "Медицина и здравоохранение", "Здоровье и здоровый образ жизни", "Профессиональная деятельность врачей", а также "Научные открытия и технологии в области медицины".
Медицинская книжная премия "Здравомыслие" присуждается в трех номинациях:
Проголосовать можно до 1 августа по ссылке. По результатам будет сформирован шорт-лист. Победителей определит авторитетное жюри, в которое вошли журналисты, критики, представители СМИ, известные деятели культуры, медицины и публичные персоны: профессор, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации, иностранный член Американской академии неврологии Анатолий Федин; FASCRS, FACS, член правления Российского общества эндоскопических хирургов, главный хирург Республики Калмыкия, советник главы региона по здравоохранению Бадма Башанкаев; российский хирург, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова ДЗМ Игорь Хатьков и другие.
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