Проголосовать за лучшую книгу о медицине можно до 1 августа

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

С 5 июня Россия выбирает лучшую книгу о медицине – награду получат новинки на русском языке, посвященные темам "Медицина и здравоохранение", "Здоровье и здоровый образ жизни", "Профессиональная деятельность врачей", а также "Научные открытия и технологии в области медицины".

Медицинская книжная премия "Здравомыслие" присуждается в трех номинациях:

"Рецепт здоровья" – популярные книги о здоровье и о здоровом образе жизни;

"Шаг вперед" – книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях;

"Эскулап" – мемуары и биографии врачей.

Организаторы также учредили отдельную номинацию "За лучшую идею книги на медицинскую тему". Она ориентирована на специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни, методики оздоровления и выступают с идеями новых книг. Побороться за приз в данной номинации смогут авторы книг, опубликованных в интернете, а также авторы книг в категории самиздат. В качестве приза автор получит возможность опубликовать книгу в издательстве "Бомбора"("ЭКСМО non-fiction").

Проголосовать можно до 1 августа по ссылке. По результатам будет сформирован шорт-лист. Победителей определит авторитетное жюри, в которое вошли журналисты, критики, представители СМИ, известные деятели культуры, медицины и публичные персоны: профессор, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации, иностранный член Американской академии неврологии Анатолий Федин; FASCRS, FACS, член правления Российского общества эндоскопических хирургов, главный хирург Республики Калмыкия, советник главы региона по здравоохранению Бадма Башанкаев; российский хирург, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова ДЗМ Игорь Хатьков и другие.

Прием работ на конкурс начался 1 марта. Выдвигать свои произведения могли авторы, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские учреждения. Премия проводится министерством здравоохранения Российской Федерации, сетью аудиторско-консалтинговых фирм PwC в России и телеканалом "Доктор".

