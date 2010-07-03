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10:20

Назван самый популярный роман у пассажиров столичных электричек

транспорт культура общество

10:20

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Фото: depositphotos/Sonyachny

В пресс-службе АО "Центральная пригородная пассажирская" рассказали, какая книга стала самой популярной среди пользователей приложения "Расписание и билеты ЦППК" в первом полугодии 2019 года. Об этом пишет Агентство "Москва".

"С начала года более 3,4 тысячи пользователей приложения "Расписание и билеты ЦППК" выбрали для чтения роман "Остаток дня" Кадзуо Исигуро. В I полугодии эта книга стала самой популярной", – отметили в пресс-службе.

Также в топ-5 по популярности вошли "Географ глобус пропил" Алексея Иванова (3,3 тысячи), "Девушка из Бруклина" Гийома Мюссо (3 тысячи), "Дверь в лето" Роберта Хайнлайна (2,7 тысячи) и "Между нами горы" Чарльза Мартина (2,4 тысячи).

Рекордным месяцем по загрузкам стал апрель – на устройства было загружено более 30 тысяч электронных книг.

Библиотека стала доступна в мобильном приложении ЦППК в октябре 2018 года. В разделе "Книги бесплатно" собраны сто произведений. Приложение "Расписание и билеты ЦППК" есть в AppStore и Google Play.

Ранее сообщалось, что пассажиры столичного метрополитена с начала лета купили более 500 тысяч бутылок воды, сока и газировки в вендинговых автоматах. Отмечается, что спрос на прохладительные напитки на станциях метро увеличился на 30% по сравнению с весенним периодом.

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транспорт культура общество

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