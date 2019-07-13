За и против: нужно ли детям заниматься на каникулах

Детям в каникулы хочется отдыхать – это нормально. Родители школьников волнуются, не забудут ли те за три месяца материал прошлого года. И это тоже нормально. Отдыхать или повторять пройденное? Об этом в своей колонке рассуждает журналист и мама четверых детей Анна Кудрявская-Панина.

Фото: depositphotos/ halfpoint

Случайно увидев в ленте фейсбука пост приятельницы, решающей извечную родительскую проблему "каникулы для отдыха или для повторения пройденного", я сначала ответила на ее вопрос, а потом подумала: "Господи, как хорошо, что мне не надо сейчас об этом думать". Старшая парочка моих детей давно вышла из школьного возраста, а младшая еще нескоро в него войдет. Хотя... Четыре года – это не так уж и нескоро. Пора, наверное, освежать свои представления об этом долгом отрезке детско-родительской жизни.

У моей приятельницы двое детей. Старший – подросток, почти выпускник. Младший окончил первый класс. И вот – знакомая история – младшему в школе дали на лето список книг и велели периодически повторять состав числа 20. Кто-то из родителей, следуя рекомендациям, занимается по пятнадцать минут в день, кто-то наплевал. Приятельница купила специальные тетрадки, чтобы самой не придумывать примеры. Предложила сыну позаниматься, на что получила резонное: "А как же каникулы?"

И действительно, а как же каникулы?

В детстве я очень любила читать. Поэтому список литературы на летние каникулы меня никогда не расстраивал, наоборот, всегда ждала его с нетерпением. Конечно, разные книги вызывали разный интерес, не все мне нравились. А к старшей школе уже утомляли и объемы читательской обязаловки. Ну кто из нас не пролистывал неинтересные сцены в "Войне и мире" или описания природы на несколько страниц? Сейчас бы я, кстати, с удовольствием к ним вернулась.

Но чтение мне всегда приносило удовольствие. К тому же это было узнавание нового, а не повторение старого материала. Этим я точно никогда не занималась. Мне вполне хватало сентября, в первые недели которого мы с учителями неизменно бегло повторяли пройденное в прошлом году. И забытое вспоминалось, а на него быстро нанизывались уже новые знания. Конечно, я не во всем разбиралась блестяще, и не все давалось одинаково легко. Но тратить каникулярное время на учебу – ну уж дудки.



И старших детей я никогда не заставляла заниматься летом и что-то повторять из пройденного. Единственное, что меня расстраивало, так это то, что сын ничего не читал летом, зато дочь делала это с удовольствием. Говорить про то, что все дети разные, – банально ровно настолько, насколько и справедливо. Но это главное, от чего стоит отталкиваться, на мой взгляд, задумываясь о летних занятиях для маленьких и не очень школьников. А еще вот от чего.

Вот вы подумали: ничего же страшного по 10–15 минут в день порешать примеры. Ну да, ничего. Но. Спросите себя – зачем? Забудет состав числа 20, если этого не делать? Может забыть, да. Но что с того? Да ничего. Осенью вспомнит.

Или второй вариант. Ничего же страшного пятнадцать минут в день решать примеры. Зачем? Он сам этого хочет, ему нравится. Да пожалуйста, пусть занимается!

То есть для меня все просто: если ребенок сам хочет заниматься, неважно чем: чтением или решением примеров и задач, – пусть делает это. Если уж учеба в каникулы, то она должна быть в удовольствие. Нашим детям, как и нам, и без того многое приходится делать без удовольствия, по необходимости. Лишать семилетнего ребенка радости ничегонеделанья еще и в каникулы – по мне, так чистой воды садизм.

Авторитет для многих родителей – доктор Комаровский – со мной согласен, ну или я с ним, как угодно. Он тоже считает, что школьники летом должны отдыхать.

Но не все родители с этим согласны. Все зависит от того, какая у вас цель, говорят они. И да, действительно есть родители, и их немало, которые считают, что ребенка нужно с младенчества развивать. Как-то дополнительно, особенно не так, как задумано природой. Так, как будто с рождения их готовят к поступлению в МГУ или МГИМО.

Фото: depositphotos/ Lopolo

Часто страдают этим родители, сами бывшие отличники и медалисты или – наоборот – те, кто учился в школе из рук вон. В общем, те, кто связывает успех или неуспех в жизни с количеством часов, проведенных за учебой.

Кто-то считает, что современные дети "более продвинутые", и им не трудно позаниматься и летом. Кто-то уверен, что "повторенье – мать ученья", а школьные каникулы в России чуть ли не самые длинные в мире. С другой стороны, первый месяц учебы практически всегда отводится как раз на восстановление забытого за лето.

Если даже представить, что ребенку не так уж и трудно позаниматься пятнадцать минут в день, то если он этого не хочет, если нет мотивации, то трудно точно будет его родителям, потому что именно им придется уговаривать, напоминать, заставлять. И стоит ли тратить на это силы и нервы, если в отношении учебы ничегонеделанье летом вовсе не страшно? Если только вы не считаете критически важным для семилетнего ребенка всегда помнить состав числа 20.

Это то, что ребенок может возненавидеть и помнить потом если не всю жизнь, то очень-очень долго.

Есть еще один нюанс, на который я бы обратила внимание. Как учится ваш ребенок? Если он учится с охотой и в удовольствие, он либо сам захочет позаниматься летом, либо с радостью повторит забытое в сентябре. То есть ему просто не нужны летние занятия. Если он учится так себе, если даже среди учебного года приходится его мотивировать на учебу, то стоит ли растить невротика и переносить учебную рутину еще и на каникулы?

И если вернуться к цели, которую вы преследуете в глобальном смысле, то, ответив себе на этот вопрос, вы найдете ответ и на другой. И если ваша цель в том, чтобы ребенок просто был счастлив, забудьте о занятиях летом.



Я вижу прекрасный выход для тех родителей, которых гложет чувство вины по этому поводу (поверьте, если вы родитель, вина вас найдет так или иначе, даже если вы все делаете образцово-идеально): купите несколько сборников упражнений по возрасту, пусть лежат на виду, если ребенку это станет интересно, он сам их возьмет и будет заниматься. Но это будет его решение, его желание и его воля. И еще, не заставляйте читать, не читайте вслух, если ребенок не хочет. Просто читайте сами. То, что любите вы. Родитель с книгой, над которой он смеется или грустит, которую он увлеченно читает, отложив дела, – лучшая мотивация, чем родитель, нудящий над ухом о пользе и необходимости чтения.

Всегда можно найти, что и как развить. Можно играть в города и так учить географию, можно смотреть фильмы на иностранном языке, можно вести домашнюю бухгалтерию, привлекая школьника, записывать главные впечатления дня, ходить в музеи или в лес за грибами, на исторические реконструкции и так далее, и так далее. Но это немного сложнее, чем заставить посидеть ребенка над упражнениями и задачками пятнадцать минут в день. Потому что вам самим придется вложиться в такие занятия.

Моя знакомая в итоге, вспомнив собственное детство и согласившись с авторитетными педиатрами, решила оставить младшему сыну на лето только чтение. Подумаешь, забудет состав числа 20. Зато у него – целых три месяца свободы и наслаждения самым прекрасным "бонусом" детства – полной беззаботностью. Ну а тетрадки с заданиями всегда у мамы под рукой. Если захочет – попросит сам.

