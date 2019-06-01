"Беременные" страхи: есть ли жизнь после родов?

Беременных часто пугают самые разные мысли о будущем: кажется, что не справлюсь, не смогу, не сумею, а вдруг случится что-то страшное... Продолжение разговора о "беременных" страхах – во второй из цикла колонок журналиста и мамы четырех детей Анны Кудрявской-Паниной.

Страхи, связанные с родами, в какой-то момент уступают место еще более серьезным. Роды – это в масштабе жизни очень краткий момент. Промежуточный, если хотите, результат. А вот потом начинается самый главный процесс – долгий и сложный. И он тоже способен напугать.

Страх четвертый. А вдруг меня накроет послеродовая депрессия?

Совершенно оправданный страх. По статистике, послеродовая депрессия случается у одной из семи молодых мам. Можно, конечно, просто сидеть и бояться. Но это как минимум непродуктивно, да и в целом глупо. Этот страх можно трансформировать себе на пользу. Сейчас очень много информации и литературы, в том числе и русскоязычной, о послеродовой депрессии. Если вас действительно пугает ее вероятность, почитайте, изучите, запомните, на какие моменты стоит обращать внимание, расскажите, а еще лучше дайте прочесть, близким. Обсудите с ними алгоритм действий на случай, если опасения станут реальностью. В любом случае заранее заручитесь поддержкой родителей, мужа или друзей, которые помогут не пропустить начало болезни и вовремя обратиться за помощью.

Страх пятый. Моя жизнь уже никогда не будет прежней

О, это очень распространенный страх. Жизнь в корне изменится, все будет посвящено ребенку и делаться будет ради него. А как же я? У меня не останется на себя ни времени, ни денег, ни сил. И да, опять я отвечу утвердительно. Жизнь точно никогда не будет прежней. Какой именно она будет, зависит (не во всем, но во многом) от вас. И еще: а не надо все делать ради ребенка и подчинять свою жизнь этому. Не надо растворяться в ребенке. Не надо бесконечно жертвовать собой. Не надо стараться быть идеальной матерью. Хорошей мамы ребенку более чем достаточно. Даже при всем этом вам будет тяжело. Тяжело выкроить время на себя, на то, чтобы делать детям счастливую маму. Даже стопроцентно необходимые для здоровья и счастья младенца манипуляции и ритуалы займут почти весь ваш день.



Не надо навешивать на себя еще и еще больше. А уж тем более не стоит винить себя за нестопроцентное подчинение роли молодой матери.

Страх шестой. Моя фигура тоже изменится, притом не в лучшую сторону

Это очень болезненная тема для многих женщин. Очень. И изменения фигуры и параметров тела практически непредсказуемы, как и вероятность и сроки возвращения добеременных форм. И да, кто-то, родив троих, довольно быстро возвращается к прежним параметрам, а кто-то и после первой беременности годами не может привести себя в желаемую форму.

Возможно, ваша фигура почти не изменится, возможно, набранный за беременность лишний вес быстро или не очень, но уйдет. А возможно, нет.

Потому что беременность и грудное вскармливание – это не только набранные килограммы. Это изменившаяся грудь, чаще всего потерявшая былую упругость, это растяжки на груди же, бедрах и животе – иногда от лобка и до ребер, их появление на самом деле, если есть склонность к ним, невозможно предотвратить никакими кремами. Они нередко остаются навсегда и их не способен убрать никакой косметологический чудо-аппарат. Это пресловутый отвисший кожный "фартук" – достаточно хороших растяжек и большого живота во время беременности, чтобы он после родов остался с вами навсегда. Это диастаз, который есть, оказывается, у 25–40 процентов женщин, – расхождение мышц белой линии живота. Бороться и победить его специальной гимнастикой можно, но при условии, что он небольшой (первая или вторая степень). Для всего остального – абдоминопластика: дорогая и серьезная операция, на которую решится не каждая женщина.

Когда я была молодой и глупой, то при виде женщин за сорок с большими, как бы "беременными" животами, думала, что это просто жир у них так распределяется странно, уж очень они были "пузатыми". Теперь-то я понимаю, что это был диастаз.



Конечно, страшно. Страшно потерять то тело, которое ты любила и которое тебе нравилось. Ну или хотя бы к которому ты привыкла.

Многим женщинам очень трудно полюбить себя после родов. Очень трудно принять себя новую, другую. Особенно на фоне тех идеальных, ухоженных, стройных инстамам, на аккаунты которых мы подписаны. И это действительно большая проблема современного общества, ориентированного на глянцевый образ идеальной женщины, этакой сферической матери в вакууме.

Мне – а это и моя проблема тоже, с последних моих родов прошло всего пять месяцев – пока помогает только то, что я каждый день говорю себе: я благодарна своему телу, которое выносило, родило, выкормило моих детей. И сейчас еще продолжает кормить младшего – четвертого – детеныша. Оно проделало колоссальную работу, которая его изменила. Я не знаю, смогу ли я помочь ему (мои лишние килограммы и диастаз – это не просто косметическая проблема, например, как растяжки, это мое качество жизни и мое здоровье), но я очень хочу уважать его и быть ему благодарной.

Страх седьмой. Страх когда-то отпустить от себя ребенка

Конечно, страшно. Вот ты его ждешь, носишь девять месяцев, переживаешь. А потом когда-то придется отпустить его в этот безжалостный и холодный мир. Так или очень похоже думает почти каждая мама. Может быть, вам станет легче, если я скажу, что мы отпускаем детей постоянно. Это не происходит разом. Это происходит каждый день. Первый раз прямо во время родов. Вы отпускаете сначала ребенка из своего тела, через несколько месяцев он сам начнет уползать, а потом и уходить от вас на пару метров, через год с небольшим будет бегать по детской площадке, потом пойдет в детский сад, школу... Вы научитесь отпускать его.

Я бы на самом деле больше боялась стать душной матерью. Той, общения с которой ребенок боится и избегает. Той, от гиперопеки которой мечтают избавиться раз и навсегда.

Ради ребенка – именно ради него – и своих с ним отношений имеет смысл наступить на горло собственной тревожности и помочь ему научиться жить вне вашего тотального контроля и постоянной опеки, вам важно научить ребенка жить без вас. Свобода и самостоятельность, которые вы можете дать ребенку, это не потакательство и попустительство. Это обучение самостоятельной жизни. И это его, а не ваша, жизнь. Он должен научиться делать ошибки и выводы из них. Да и в конце концов вы не навсегда.

Но это не значит, что ребенок должен остаться один на один со своими проблемами. Нет. Вы должны идти с ним рядом – не впереди и не сзади – и быть готовым дать руку помощи, если она потребуется. Но ребенок должен точно знать, в какой мере эта помощь будет оказана (мама не исправит все твои косяки, что бы ты ни натворил). И он должен быть уверен, что в любой ситуации вы в первую очередь на его стороне.

Страх восьмой. Ответственность навсегда

Да. Большая. Огромная. Но вы привыкнете. Так же, как привыкли быть ответственным за себя. А если вы сможете сделать правильные выводы относительно своего страха под номером семь, то это точно не навсегда.