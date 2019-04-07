Что такое "декретная" психотерапия и почему она абсолютно необходима

К счастью, не каждой уставшей матери требуется настоящая психотерапия. Но каждой точно нужно восполнять внутренние ресурсы. О вторичной выгоде привычных бьюти-процедур (и не только их) для женщин в декрете рассуждает журналист и мама четверых детей Анна Кудрявская-Панина.

"А вчера мы купили круиз по островам. И так удачно недорого! И еще в Майами неделю у друзей погостим".

Я пришла в салон чуть раньше своего времени, пила чай, отдыхала, листала журнал и невольно слушала разговоры клиенток и маникюрщиц. Радостью о предстоящем отпуске на круизном лайнере с мастером делилась длинноволосая шатенка лет двадцати пяти. Правда, через несколько минут она уже жаловалась на начальника-деспота, из-за которого отпуск становится еще более долгожданным. Маникюрщица отзывчиво реагировала на рассказ клиентки то восторженными, то сочувственными репликами в зависимости от контекста и уместности.

За соседним столиком женщина лет сорока жаловалась мастеру на сына-подростка. Та кивала, реагировала междометиями и вздыхала, поддерживая собеседницу.

Когда мне красили ногти на второй руке, я поймала себя на мысли, что вот уже около часа и я рассказываю мастеру о себе, о том, что беспокоит, о том, что радует, о планах. А потом – и на другой мысли: что все это мне напоминает психотерапевтическую сессию. Этакий лайт-формат. Не для сложных проблем, не для проработки детских или других глубоких травм, как на настоящем сеансе. А когда хочется, чтобы порадовались вместе с тобой или посочувствовали. В общем, это не про лечение душевных ран, а просто про "на ручки".

И сейчас, когда я уже третий год в декрете с двумя маленькими детьми, в ситуации, когда каждый выход из дома одной (и уж тем более для себя) или потраченная на себя и свое удовольствие пара часов становятся целым событием, кому как не мне знать, как часто и сильно хочется "на ручки". И тут я совершила еще одно мини-открытие: то, что раньше воспринималось как, ну, скажем, просто необходимость (иногда просто вынужденная: седина отросла – пора в салон, нужны новые джинсы – надо в выходные пошопиться), сейчас стало большой радостью, желанным и ожидаемым мероприятием. А иногда и просто глотком воздуха.

Поговорить человеческим языком со взрослым человеком. А не с пускающим пузыри младенцем или своенравным тоддлером. А если не хочется? Очень вряд ли. Социальная депривация заставит даже махрового интроверта мечтать о small talk хотя бы пару раз в месяц.

Я ни в коем случае не умаляю важность и необходимость настоящей психотерапии для тех мам, которые в этом нуждаются. Но в любом случае каждой из нас необходимо восполнять ресурсы. А в условиях социальной изоляции, "дня сурка" и постоянной "затроганности" детьми и физически, и психологически, женщине очень нужен вот такой выход из дома – для себя. Да ей даже поход за продуктами без детей будет в радость. Потому что поход за продуктами с детьми – это опять про этот чертов мультитаскинг (многозадачность, другим словом). А она устала именно от нее. Ее ресурсы иссякают именно поэтому. Потому что если ты варишь суп с грудничком под мышкой, то складывая его на развивающий коврик, чтобы почистить и забросить в давно кипящую воду овощи, то подхватывая на руки снова, параллельно меняя подгузники, вытирая рот и тряся погремушкой, одновременно читая книжку старшему и снимая его с окна, ты адски устаешь.

И чтобы хроническая материнская усталость не перевалила за нулевую отметку и не превратилась во что-то, с чем уже в лайт-формате не справиться, нужно срочно выйти из дома и пойти на терапевтический сеанс маникюра, за новым шарфиком или просто на прогулку.

Какой будет эффект? А какого эффекта я жду от психотерапии, помимо того, что она поможет справиться с какой-то проблемой? Я жду и надеюсь, что станет легче. Вот и станет легче. Прямо здесь и сейчас это даст немного сил на мультизадачные завтра и послезавтра. А в долгосрочной перспективе это поможет вашей внутренней энергии все дальше уходить от отметки "0" в плюс.

Фото: depositphotos/ kalinovsky

Это, конечно, никакое не открытие. Просто то, над чем раньше я не задумывалась, вдруг стало мне очевидным: все эти маникюры-педикюры, стрижки-мелирования, шугаринги, разговоры обо всем и ни о чем с мастерами, делающими вам красиво, – это и есть такая "декретная" психотерапия, которая необходима уставшей женщине, чтобы стало легко, чтобы восполнить ресурсы и в очередной раз сделать детям счастливую маму.

А после маникюра мы с мужем пошли в паб, оставив младших дочерей в компании их бабушек. Я держала в ладони с нежно-лиловыми ногтями (весна же!) бокал с ледяным IPA, ждала, когда остынут так вкусно пахнущие крылышки в медово-имбирном соусе, приготовленные не мной (чуть ли не главное их достоинство, хотя, не буду врать, это было вкусно), я никуда не спешила, меня никто не трогал, и я почти физически чувствовала, как мне становится легко. Как возвращаются силы и желания. Что – оп-па! – а жизнь-то еще прекрасней, чем я думала. Что несколько потраченных на себя часов разгружают и голову, и руки. И что – да! – я уже хочу домой к детям: почитать книжку одной и с другой под мышкой сварить суп на завтра.