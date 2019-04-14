Стереотипы, с которыми вы точно сталкивались хоть раз

"На "разведенке с прицепом" никто не женится"; "у хорошей матери дети воспитанные"; "кормить грудью в общественных местах неприлично" – любая мать каждый день сталкивается с огромным количеством паттернов, пытающихся загнать ее в рамки шаблонных представлений. О глупых и вредных стереотипах – в тексте журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.

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Наша жизнь так насыщена стереотипами, что, наверное, если постараться, можно найти шаблон под любую ситуацию. Есть среди них и хорошие, правильные, которые помогают действовать в стандартных ситуациях почти автоматически, не изобретая каждый раз новый велосипед. Но есть и такие, которые не просто раздражают, а бесят. Все блондинки – дуры, все мужчины изменяют, невоспитанные дети бывают только у нерадивых родителей.

Может быть, я и ошибаюсь, но сильнее всего от шаблонных представлений страдают отношения мужчины и женщины и родительство, в частности, материнство. Или мне так кажется, потому что последние годы моей личной жизни – это как раз столкновение с десятками таких стереотипов.

Откуда ноги растут? Да отовсюду. За что-то спасибо аж Домострою, за что-то – советскому прошлому, что-то появляется от недостатка знаний, а что-то от их искажения, что-то становится отражением "ошибки выжившего". Человеку свойственно все подгонять под удобный для него шаблон. Поэтому все, что выходит за рамки, воспринимается как нечто невероятное и неправильное или скрывающее в себе какой-то подвох, все-таки подтверждающий правоту стереотипа.

Я точно знаю, что рождение моей младшей дочери стало для многих разрывом одного из шаблонов. Ну кто мог ожидать такого поворота? Мне далеко и глубоко за сорок, у меня есть двое взрослых детей от первого брака, два года назад родилась наша с мужем первая общая дочь (конечно же, согласно стереотипу, я родила ее исключительно для молодого супруга, у которого еще не было детей; к этому можно добавить совсем пошлый шаблон "чтобы привязать", но это уж совсем для тех, кто нас не знает). И тут оп-па. Как? Снова родила? Даже родственница сначала подумала, что я выкладываю в Сети фото не новенького младенчика, а ее старшей сестры, тоже родившейся в декабре, в честь очередного дня рождения. Зато теперь большинство знакомых не верят, когда я говорю, что мне, пожалуй, хватит, хотя на самом деле чисто теоретически я вовсе не против. Ну-ну, не удивимся, если через пару лет ты еще кого-нибудь родишь. И прекрасно, что не удивитесь! Просто замечательно. Потому что примеров таких хватит и без меня. Прямо сейчас моя подруга (ровесница и мама троих детей, один из которых как раз общий ребенок для нее с ее вторым мужем) снова готовится к прибавлению в семье.

Женился на женщине намного старше? Инфантил. Или альфонс. А еще уйдет к молодой, когда жена состарится. И этот стереотип про мою семью. К счастью, я небогата, а муж мой, который на 10 лет моложе меня, всегда производил впечатление очень зрелого человека. И не ушел никуда пока, мы вместе уже почти 12 лет. Да и на шаблоны нам плевать.

Конечно, так рассуждают не многодетные, потому что последние прекрасно знают цену пособиям и льготам, и насколько они не окупают даже близко тех затрат и издержек, которые многодетность с собой несет. Ну и как по мне, если ты не абсолютно асоциальная личность, надо быть носителем каких-то странных сомнительных ценностей, чтобы рожать детей для получения льгот. Это все равно что делать ребенка инвалидом, чтобы получать пособие. Хотя, безусловно, история знает и такие примеры. Только почему порождают шаблоны именно они?

Кстати, я, родив четверых детей, не имею ни одной льготы и не считаюсь многодетной. Так что опять долой стереотипы. Мой третий ребенок родился, когда старшим брату и сестре было уже больше восемнадцати, а прописка у меня была немосковской (только в Москве достаточно для получения статуса многодетной семьи, чтобы младший из детей не был совершеннолетним, что мне кажется, более чем логичным).

Еще из любимого: воспитывать погодков/двойню легче. Это из серии "ну а чо, сразу отстрелялась" или "ну они же сами играют, а когда один – все время на маме висит". Надо ли говорить, что транслируют этот стереотип исключительно те, у кого в помине погодков или двоен не было. Ну так рожайте погодков, что ж вы мешкаете, товарищи?! Если с ними так легко. У меня нет и не было двойни. Но есть приятельницы с двойнями и даже тройнями. И этого ада – особенно, первые годы – я не пожелаю никому. Это все "прелести" материнства в двойном-тройном размере. Это нон-стоп из кормлений, смены подгузников, мытья поп. Это абсолютно бессонные ночи, потому что заснул один – проснулся второй, или оба не спят. И даже если есть помощники, это мало что меняет. Ни одна из моих знакомых не вспоминает младенческие годы своих близнецов даже как терпимые, не то что как легкие. И лучше тем, кто "ой, как вам хорошо, отстрелялись", не попадаться этим "отстрелявшимся" на глаза со своими заявлениями.

У меня нет близнецов, но есть почти погодки, аж две пары. И мне тоже лучше не попадаться под руку с такими заявлениями. Потому что, конечно, никто сам не играет, а все на маме висят, ведь именно мама – лучшая игрушка для всех. Потому что когда ты еще не начал даже пытаться высыпаться, тебе уже снова приходится нести новую ночную вахту, потому что в твоем доме сразу и младенец с коликами, и тоддлер с ершиком от унитаза, который, по его мнению, отлично смотрится в папином ботинке. Потому что тебе надо одновременно кормить одного, читать книжку другому и, в конце концов, хотя бы выпить утренний кофе к пяти вечера.

Да, сейчас они дружны, только бились не на жизнь, а на смерть практически до семнадцати лет. Младшая парочка еще не может драться в силу возраста одной из фигуранток, но я не сомневаюсь, что первый раз от старшей ей прилетит ровно тогда, когда она впервые дотянется до ее игрушки, как это и было у старших.

Любимые до тошноты стереотипы. Беременные тупеют. Рожать второго легче. Грудное вскармливание – это легко. Ну да, гормоны, физиология, так заложено природой. Так да не так. И эти стереотипы разбиваются миллионами женщин, которые не менее продуктивно работают во время беременности, чем их небеременные коллеги, и теми, кто не выдерживает всей легкости грудного вскармливания: с неправильными захватами, лактостазами, приливами и мокрыми лифчиками. И насчет вторых родов. Ну, понятное дело, что стереотип родился из якобы познаний в женской физиологии, но он справедлив только для сферического коня в вакууме, то есть для каких-то идеальных вторых родов. Появление на свет первых трех моих детей по шкале "трудности" от 1 до 10 я могла бы оценить по восходящей от примерно 6-7 до тех самых 10. А вот четвертые едва натянули на двоечку. Буду всем говорить, что четвертые роды самые легкие. Попробуйте, опровергните.

К слову, о родах. Мужчине, согласно стереотипу, там не место. Это, прости господи, таинство. Почему на этом таинстве есть место для самого разного медперсонала, но нет места для отца ребенка, – загадка. А, вот еще: посмотрит на роды – больше жену не захочет.

Так можно бесконечно. Мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина хотеть замуж и детей. Если зарабатывает меньше жены – не мужик. Ребенок – дело женщины. Не мужское дело сопли вытирать: вот подрастет – тогда и папе с ним интересно станет. Девочкам надо покупать розовое, а мальчикам – голубое. Благодаря последнему почти невозможно найти одежду для девочки гендерно нейтральных тонов и не получить от любого мимокрокодила "какой милый мальчуган", если твоя девочка одета в синее, серое, зеленое, коричневое – одним словом, не в розовое/красное. Из той же серии: мальчикам – машинки, девочкам – куклы. Так моя подруга получила язвительное замечание в адрес своего двухлетнего сына от бабки с лавочки: "Ой, чего это он у вас с колясочкой. А чего тогда без куколки?!"

Еще про мальчиков-девочек: девочки ближе к маме, девочки послушнее (тут мне вообще хочется то ли громко смеяться, то ли рвать и метать, потому что мои девочки однозначно не были послушнее моего единственного мальчика).

Нет, хватит, пора остановиться. Все это и так выглядит нелепо, а на бумаге – особенно. Стереотипы глупы, но неубиваемы: не успевает отправиться в прошлое один, как тут же прорастает другой. Более того, нет человека, который хотя бы раз не судил о чем-то или ком-то по привычному и расхожему шаблону. Хотя я точно знаю, что каждый из нас каждый день, просто живя, как ему нравится и кажется правильным, разрушает не один идиотский стереотип.

И чтобы не злиться и не расстраиваться, когда кто-то пытается подогнать вашу жизнь под один из стереотипов, можно попробовать относиться к этому с юмором. Или вспомнить, что тот самый шаблон, который пытаются вам навязать, многое говорит исключительно о том человеке, а вовсе не о вас. И когда вы случайно или нет сами о ком-то начнете судить по шаблону, просто вспомните об этом.