Главные "беременные" страхи: как перестать бояться

Во время беременности женщина становится особенно уязвимой психологически. Часто то, что ее раньше вообще не трогало или о чем она и не думала, в этот период становится навязчивой и пугающей мыслью. О "беременных" страхах и оправданы ли они, в первой из цикла колонок рассуждает журналист и мама четырех детей Анна Кудрявская-Панина.

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Девочкой быть непросто – это всем девочкам известно. А беременной девочкой быть еще и немножечко страшно. А иногда и не немножечко. Спасибо гормонам, словоохотливым бывалым подругам и родственникам, с особым сладострастием рассказывающим беременным самые разные страшилки и ужасы, которые ждут их, начиная с момента родов.

Что правда, что нет, разобраться девочке трудно, даже если она рожает не первый раз. Потому что никогда не знаешь, что на самом деле ждет тебя, когда тебя "станет +1", а потом еще "+1" и так далее. Ты никогда не угадаешь, что скрывается за той дверью. Сначала ты вообще не была мамой и не представляешь, что такое воспитывать ребенка, потом ты была мамой всего одного ребенка и не представляешь, каково быть мамой для двоих...

В моей жизни этих "+1" было четыре. Смею думать, что хоть чуточку, хоть самую малость я теперь про эти страхи знаю. И я знаю, что отвечу беременной девочке, которая испуганно спросит меня, правда ли, что?.. Да, детка, да. Все это чистая правда. Да. Но нет.

Давайте только изначально условимся, что все, о чем я говорю и буду говорить, это не исключительные и экстраординарные истории и повороты событий (которые, конечно, тоже случаются), а происходящее в рамках нормы. Так, как это бывает у большинства. И еще будем помнить, что рамки нормы ну очень широкие. И поэтому даже в этих рамках у каждой из нас все будет происходить особенно, индивидуально.



Первая группа страхов – это так или иначе связанные с процессом родов.

Страх первый. Адская боль.



Ну да. Все верно. Будет больно. Очень больно. А может, и не очень. А может, и не больно. Что будет точно, так это тяжелая работа. А боль, которая ее сопровождает, отступит, как только ребенок покинет ваше тело. Это самое эйфорическое состояние в жизни женщины – первые мгновения после родов, когда хочется и плакать, и смеяться одновременно.

Но ведь все равно страшно. Конечно, страшно. Какой дурак будет радоваться предстоящей сильнейшей боли? Кого утешит, что миллиарды женщин проходят через эту боль? Слава богу и прогрессу, в наше время гораздо проще помочь себе справиться сначала со страхом, а потом и с болью, чем раньше. На курсах для беременных учат правильному поведению при родах: расслаблению, дыханию. И это действительно работает! Еще можно рожать с партнером – подругой, доулой, психологом, мужем, – который поможет, в том числе и вытерпеть боль, на которого можно опереться в прямом смысле слова, который будет настоящим помощником или даже громоотводом (например, в случае родов с мужем – поверьте, он поймет и простит).

Дай бог здоровья и Нобелевскую премию тому, кто придумал "эпидуралку" (да-да я знаю, что он был не один, и все они уже давно умерли), а тому, кто решил использовать ее в родах, – вечные почет и слава. Мне довелось рожать под "эпидуралкой" два раза, но в третий, увы, по показаниям ее пришлось отключить в самый тяжелый и болезненный момент. И только в последний – четвертый – раз я узнала, какими могут быть легкие и почти безболезненные роды. Когда даже за 10 минут до потуг ты можешь слушать музыку и хохотать над шутками мужа. И потом ты не чувствуешь себя так, как будто по тебе проехал танк, а позже для верности упала бетонная плита. И уже спустя пару часов после того, как тебя перевели в палату, бежишь в детское отделение забирать малыша к себе, чтобы уже не расставаться с ним.

Удивительно, что у "эпидуралки" до сих пор так много противниц. Этому методу приплетают какую-то совершенно фантастическую побочку, хотя если почитать доказательные источники, все окажется совсем не так страшно. А еще его противницы любят говорить про "естественность", которая сейчас настолько вошла в моду, что иногда шум вокруг нее способен заглушить доводы разума. Так вот, в XXI веке рожать с применением обезболивания – это нормально и естественно. Кстати, чаще всего эпидуральную анестезию применяют не просто ради облегчения процесса роженице, а по медицинским показаниям: она снижает артериальное давление, способствует раскрытию шейки матки и так далее.

Естественность в значении чего-то, совершающегося без постороннего вмешательства, под действием законов природы, подразумевает и естественный отбор. Но мы ведь не об этом, правда? Мы о том, что любая женщина хочет остаться после родов в добром здравии и со здоровым ребенком на руках.

Поэтому еще раз скажу: не стоит отказываться или сомневаться в достижениях современной медицины. Разумный и внимательный врач сделает все, чтобы ваши роды прошли максимально естественно и безопасно для вас и ребенка.



И даже если вы рожаете одна, даже если вам все-таки невыносимо больно и ничего не помогает, помните главное: эта боль конечна, она длится не дольше нескольких часов, и чем больше вы уже терпите, тем скорее наступит избавление. И не просто избавление, а главная встреча в вашей жизни.

И, если можно, один совет – постарайтесь не кричать. Во время моих первых родов рядом со мной истошно кричала соседка по палате; я пыхтела, постанывала, но потом подумала: а вдруг, если кричишь, то легче. Попробовала. Стало не то что не легче, а в разы больнее, как будто вся сила, которую я до этого концентрировала на процессе, растворилась в крике.

Страх второй. В родах что-то обязательно пойдет не так.



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Конечно! Непременно что-то пойдет не так. Не так, как вы себе это рисовали долгими беременными вечерами. И далеко не факт, что то, что вам будет казаться "не так" и пугать, не окажется полной ерундой для вашего акушера-гинеколога. Ну, например, вы планировали во время схваток лежать в джакузи или прыгать на фитболе, а вас по показаниям приковали к кровати и аппарату КТГ, который следит за сердцебиением ребенка.

Как, например, у меня в третьих родах. Беременность я носила идеально, на роды заключила контракт с врачом, которого долго выбирала (и ни разу потом не пожалела, рожала с ней и четвертого ребенка). И я, конечно, собиралась приехать в роддом на схватках с мужем, рожать самой, без стимуляции и довольно быстро – третьи роды же. Из этого сбылось только "с мужем" и "самой", хотя последнее до потуг оставалось под вопросом.

Бороться с этим страхом бессмысленно. Просто нужно философски принять то, на что не можешь повлиять. Единственное, на что можно повлиять, чтобы себя немного успокоить, – это рожать с врачом, в профессионализме которого не сомневаешься и которому безоговорочно доверяешь. Только полное доверие врачу спасало меня от паники в моих третьих родах, когда все, что только могло, пошло не так. Для меня не так. Потому что процесс – штука важная, но относительная. А в результате – на третий день из роддома вышла здоровая я со здоровой дочерью. А значит, все так, как надо.

Страх третий. Муж меня больше не захочет, если увидит в родах.



Я была крайне удивлена, когда узнала, что очень многие женщины отказываются от партнерских родов именно по причине этого страха. К нему плотно крепится следующий набор стереотипов: мужчина на родах лишний, это таинство (бедное слово, которое сейчас к чему только не приплетают), мужчины слабые, они там сами в обморок валятся. Ну, допустим, валятся в обморок единицы.

Про "захочет – не захочет" – этот постулат мне кажется настолько же смешным и нелепым, насколько нелепым и смешным мне кажется подобное представление о мужчинах, унижающее их, на мой взгляд. И вот это прекрасное: он не должен видеть меня "там"! Серьезно? А он тебя "там" и правда ни разу не видел?

Роды – это боль и кровь и вообще – страшное зрелище. Да ладно! Значит, на войну мужчине можно, а в родзал нет?

Отец на родах лишний! Ну да, несколько чужих человек, не исключено, что и мужчин, не лишние, а отец лишний. И простите, он, кажется, присутствовал при зачатии, в отличие от всех остальных. Так почему бы ему не увидеть и результат этого процесса?

Слушайте, если вас волнует исключительно этот "сексуальный" страх, в конце концов никто не предлагает мужчине встать у вашей промежности и смотреть туда неотрывно несколько часов. Он может быть рядом с вами на схватках, быть посредником между вами и врачами, подавать воду и массировать спину, помогать дойти до туалета, перевернуться или встать с кровати, просто быть рядом на всякий случай. А во время потуг, если вас это смущает, он может выйти или держать за руку.

Моя подруга, которая рожала с мужем, рассказывала, что он был потрясен тем, что приходится пережить женщине при рождении ребенка, и после родов стал особенно нежен с ней, в том числе и в интимных отношениях, которые вышли на какой-то качественно новый, по ее словам, уровень.

Мой муж из тех "извращенцев-естествоиспытателей", которых родами не напугаешь. Обеих дочерей мы рожали вместе, обеим он перерезал пуповину и процесс их появления на свет наблюдал от начала и до конца. Все эти страхи про "не захочет" были нами высмеяны уже не раз во время беременности, но я все равно спросила мужа сразу после родов старшей дочки: "Ну что, ты меня больше не хочешь, да?" "Марш в койку!" – расхохотался он.