Инстамама: опасный самообман или побег из реальности?

Глянцевые образы идеальных супермам в соцсетях уже не редкость и не так привлекают внимание, как на заре "эпохи инстамам". Почему тем не менее многие и многие женщины пытаются создать свой виртуальный образ по их подобию, рассуждает в своей колонке журналист и мама четырех детей Анна Кудрявская-Панина.



Ими восхищаются, им завидуют, им не верят. Их сотни, а желающих быть такими же, как они, – тысячи. Популярный цифровой тренд инстамамы. Среди них встречаются медийные персоны: звезды шоу-бизнеса, жены известных спортсменов и бизнесменов. Или никому не известные за пределами этой соцсети люди, сделавшие имя (и деньги?) внутри нее. На аккаунты лидеров этого виртуального движения подписываются сотни тысяч юзеров, среди которых большинство обычных реальных мам, не таких идеальных, как инстамамы.

Кто они? Что мы видим на их страницах? Глянцевые картинки, на которых почти бестелесные инстафеи с точеными фигурами, какими в реальной жизни может похвастаться далеко не каждая даже нерожавшая женщина; они выглядят как после длительного отдыха на курортах не Краснодарского края, их улыбки лучезарны, зубы белоснежны, незаметный макияж безупречен, волосы лежат идеально, в доме царит порядок или художественный беспорядок – ну да, у нее же дети! – а сами дети всегда причесаны, чисты и опрятно одеты. Эта мама успевает все: вести хозяйство и бизнес, заниматься детьми и собой и каждый день постить в инстаграме глянцевые фоточки и мотивационные тексты а-ля "быть мамой так тяжело, но это мое настоящее призвание!" Они уже из роддома выходят с плоскими животами. А если и нет, то потом обязательно выкладывают фото из спортзала и снимки "до и после", и непременный рассказ про то, что если не быть ленивой жопой, то все возможно.

Они ухожены, успешны, позитивны. Они идеальны, хотя часто в своих текстах они пишут, что это не так.

Самое удивительное, что нас не смущает, что мы знаем, как потенциально все это делается, как создаются удачные фото и выбираются нужные ракурсы, о чем молчат инстамамы. Мы точно знаем, что помощники и финансы дают два главных ресурса для любой мамы – время и силы. Но вряд ли кто-то напишет, что, пока она делает карьеру или упахивается в спортзале, квартиру прибирает помощница по хозяйству, а за детьми присматривает бабушка или няня, и на самом деле вместе они бывают только в выходные, когда и рождаются эти милые совместные фото для инстаграма. Ложь это? Нет. Просто нам показывают ровно то, что хотят показать, а мы видим ровно то, что хотим видеть.

С вами случалось такое, что, планируя поездку на отдых, вы смотрите фото номера отеля или апартаментов, которые планируете арендовать, на сайте-агрегаторе? И на высветленных, выбеленных снимках комнаты выглядят такими красивыми, такими привлекательными, такими... идеальными. И мы покупаемся, а когда приезжаем, то видим все, как есть, без фильтров: со всеми трещинками, пятнышками, сколами. Реальность разительно отличается от картинки. Возможно, она нас вполне устраивает, но она точно не идеальна.

Нет, у меня нет ни желания, ни цели умалять усилия и достоинства этих женщин. Я даже допускаю, что они действительно прилагают огромные усилия, чтобы их жизнь и была картинкой. Я о другом. О том, как эта картинка, этот образ из интернета влияет на нас – неидеальных простых смертных.

Очень часто женщину, недавно ставшую мамой, сопровождают два ощущения. Не самых приятных. Ощущение несоответствия новому статусу, чувство, что она недостаточно хорошая мама, потому что ей трудно, она не все успевает, она не всегда в хорошем настроении. И ощущение неприятия своего изменившегося тела, а у большинства женщин оно становится совершенно другим.

И эти ощущения только усиливаются, когда молодая мама смотрит на выбеленную инстажизнь. Я не такая. Значит, со мной что-то не так. Я плохая мать, ленивая жопа. Это сравнение не может быть полезным, оно только вредит. Но это же мотивация, возразят мне. Я хочу, как она, она смогла, и я смогу! Нет, это не та мотивация, которая нужна уставшей от груза многозадачности маме. Если она, и так не имея ресурсов, вступит еще и в гонку за идеалом, ничем хорошим это не кончится.

В лучшем случае она создаст в инстаграме свой виртуальный аватар, чуть более стройный, благодаря ракурсам и фильтрам, чуть более жизнерадостный, чуть более идеальный. В худшем – у нее станет еще меньше ресурсов и еще больше комплексов.

Вы замечали, как похожи все тексты, которые пишут инстамамы? И те, у которых тысячи подписчиков, и те, у которых единицы? В них, по сути, нет ничего от них самих, даже если они упоминают детали и нюансы личной жизни. Это общие слова, популярные идеи, чуть-чуть псевдофилософии... Только маска, ничего личного.

После рождения четвертого ребенка я решила, что мой до этого почти не пользуемый аккаунт в инстаграме как раз отлично подходит для рассказов и картинок о моем материнстве, которое я хотела показывать без прикрас, что называется, as is. И если рассказывать о том, что я чувствую, думаю, как живу, у меня еще получается, то вот с картинками-то – беда! Да, когда на них милые малыши, это всегда "ми-ми-ми" и "ути-пути", да, я крайне редко использую фильтры и прочие опции инстаграма, но то и дело ловлю себя на том, что для селфи выбираю выгодные ракурсы, стараюсь, чтобы, например, мой все еще очень большой после последних родов живот не попал в кадр, чтобы морщины и темные круги под глазами от недосыпа были не так заметны. И да, я довольна этими фото, хотя они и не передают всю правду жизни.

Иногда мне кажется, что таким образом мы пытаемся заменить необходимую психотерапию, постим красивые снимки, пишем ничего не значащие позитивные тексты, и на секунды нам становится легче, на секунду мы приближаемся к тому идеальному образу, который рисуем, на который ориентируемся, которым восхищаются остальные, и даже немножечко верим в свою виртуальную жизнь.

На другом полюсе – единичные инстаграмы женщин, которые продвигают в массы идею честного материнства, которые не скрывают на фото лишний вес, растяжки. На мой взгляд, как раз эта правда без прикрас достойна восхищения. Но хватит ли сил у и без того замотанной молодой мамы на ответы или просто чтение комментариев тех, кто непременно напишет под таким ее фото гадость или оскорбление? А оно ей надо? Ей нужно совсем другое.

"Такое чувство, что она все делает, чтобы сфотографировать это и выложить в инстаграме, мол, какая она офигенная молодец", – сказала мне подруга про одну нашу общую знакомую – тоже молодую маму.

"Ты мать, ты должна" – кто из нас не слышал такой фразы? А кто хотя бы раз говорил ее самой себе? Похвала равно поддержка. Похвала равно признание твоего труда. А просто так их никто не хвалит за их материнские будни. Значит, недостаточно стараюсь, мало делаю – думает молодая мама и спешит удивить публику новым достижением на доске почета в инстаграме, чтобы услышать: "Какая же ты молодчина!"

Я не хочу рассуждать с позиции "хорошо или плохо", как надо и не надо, или о том, что инстамамы – это, по сути, успешный бизнес для многих. Я вижу то, что вижу. Что кажущийся спасительным самообман вовсе не так безобиден. И когда я читаю у знакомой мне мамы (прекрасной мамы двух детей, почти ровесников моим младшим, которой сейчас очень и очень непросто): "Вот и понедельник, а ты и не отдыхал в выходные. Но сил снова хватает на все!" – мне становится грустно, и я пишу этой маме, что и когда сил хватает, и когда их мало, она "невероятный молодец просто потому, что она мама. А не "инстамама".