"Мама, хватит!" Почему новым родителям не нужны советы бабушек

Молодые родители часто воспринимают в штыки советы и рекомендации, на которые так щедры новоиспеченные бабушки. Почему последние перестали быть в авторитете у первых, рассуждает в своей колонке журналист и мама четверых детей Анна Кудрявская-Панина.

У меня двое маленьких детей, и, конечно, я, как большинство современных мам, подписана в соцсетях на тематические сообщества, в которых общаются родители, где темы обсуждаются исключительно "детские" или близкие к ним. И часто, очень часто либо в исходных постах, либо в комментариях становится главной или бегло описывается проблема отношений со старшим поколением – с бабушками наших детей. То есть с нашими мамами.

И по большому счету средняя температура по нашей родительской больнице такова, что бабушкам практически нет места в воспитании внуков. Нет места как самостоятельной единице с мнением и правом голоса, особенно решающего голоса относительно внуков.



От них требуется неукоснительное соблюдение тех педагогических и иных установок, которые приняты в "младшей" семье и которые, как правило, кардинально отличаются от их собственных. И как только бабушки начинают своевольничать в отношении внуков, это неизбежно приводит к скандалу.

И это не только мои наблюдения, но в том числе моя собственная позиция. Я воспитываю своих детей вместе с мужем, наша семья – наши правила. Мне не нужны советы моей мамы или свекрови относительно ухода и воспитания моих детей. Более того, многие их комментарии на эту тему говорят мне о том, что мы с ними во многом настолько разнополярны, что любое их продавливание своих представлений привести может только к конфликту, которого никто не хочет и который уж точно не пойдет во благо моим детям.

Это удивительно, но факт. Почти четверть века назад, когда я рожала своих старших детей, я полностью полагалась на опыт, знания, мнение моей мамы и ее советы. И дело не только в том, что я сама стала опытнее. Это важно, но не это главное. Бабушкины советы не приветствуются и теми, кто растит первого или единственного ребенка.

Почему так вышло, ведь еще 20 с небольшим лет назад все было совсем по-другому? Что же поменяло нас и наше отношение к советам бывалых? Во-первых, это обилие информации, которая раньше была на вес золота и передавалась именно что из поколения в поколение. С поправкой на технический прогресс. В начале 90-х, когда мои ровесницы рожали своих первых детей, не было интернета, да что там интернета, даже книг по уходу за маленькими детьми толком не было.

Я помню, какое впечатление произвела на меня толстая книга румынских авторов, посвященная тому, что и как делать с ребенком от рождения и до года, подаренная кем-то в конце 80-х моей сестре перед рождением ее первенца. Поэтому тренировались на кошечках, то есть на младших братьях и сестрах и племянниках, а знания перенимали, конечно, от собственных мам. И именно бабушка была наставницей для только что родившей молодой женщины, к ней прислушивались, ей были благодарны за науку. Конечно, знания передавались и линейно, недавно ставшие мамами подруги охотно делились с нерожавшими новыми знаниями, навыками и лайфхаками, но львиную долю этих знаний и навыков они усвоили от собственных родительниц.

Как было раньше? Молодая мама выходила из роддома и дома впервые, по сути, видела собственного ребенка распеленутым. Раздельное пребывание в роддоме не оставляло шансов научиться хоть чему-нибудь за ту неделю, которая проходила от родов до выписки домой в те годы. И, как правило, дома молодую маму с малышом ждала бабушка, которая проводила мастер-класс: показывала, как пеленать, купать, обрабатывать пупочную ранку и так далее, и так далее. Сейчас такое, конечно, тоже не редкость. Но нынешние молодые родители гораздо более самостоятельны. А их представления и знания, в основе которых лежат нормы ВОЗ, доказательная медицина, современные педагогические методики и популярная психология, входят в противоречие с тем, что могут предложить наши мамы: догмы советской педиатрии и опыт выживания с детьми в непростые годы тотального дефицита.

И, кстати, отпечаток жизни в условиях дефицита всего, облегчающего быт, в те годы, когда на нашем месте были наши мамы, часто становится тем самым камнем преткновения, обойти который мы не можем. Мы ведь выросли в этом дефиците, не только в дефиците вещей, но и в дефиците чувств. Строгость была нормой воспитания. Телесные наказания, как и ограничение свободы, тоже. Нельзя, запрещено, не бери! Нас слишком часто ругали за порванную одежду или сбитые сандалики. Для моих ровесников были недопустимы игры с едой, а фраза "это на Новый год" имела сакральный смысл.

По мнению наших мам, мы излишне балуем детей, слишком многое им позволяем и мало заботимся об их здоровье, вообще не воспитываем в привычном им понимании.



Я, если честно, судила по себе и думала, что мои ровесницы, юность которых пришлась на 90-е, многие из которых уже стали бабушками, уж точно должны быть другими. Но нет. Большинство из них (нас?) исповедуют и проповедуют все те же принципы, которые нынешние молодые родители справедливо считают устаревшими.

Но другие мои ровесницы, которые становятся мамами (в первый раз или нет, неважно) только сейчас – иные. Они черпают информацию не у собственных мам, а в научно-популярных источниках, критически оценивая прочитанное. Так поступают и более молодые их коллеги по родительскому цеху, те, кто относится к довольно широкому течению так называемого осознанного родительства.

Раньше как? Окончил школу, поступил в вуз, женился, родил ребенка. Сейчас такого всеобщего алгоритма не существует. Оно потому и осознанное, это родительство, что новые взрослые принимают взвешенное решение в принципе родить ребенка и когда его родить, а не потому что это принято, положено и вообще так надо, а потом разберемся, что с этим делать, все же разобрались.

Новые родители к моменту рождения или даже стадии планирования беременности зачастую знают о маленьких детях гораздо больше, чем наши мамы и папы. И теорию воплощают потом на практике, рихтуя под потребности и возможности свои и своего ребенка. И в этой родительской парадигме уже просто нет места для бабушкиных установок, более того, они в нее катастрофически не вписываются, за редким исключением.

А еще во многом "виновата" популяризация психологии как науки и психотерапии как способа проработки личных проблем, часто идущих из детства. Многие современные мамы ходят к психологам, чтобы разобраться в непростых отношениях с собственными мамами. И то, что они отказываются от вмешательства родительниц в свою жизнь и жизнь своих детей и ставят четкие границы (что часто так обижает бабушек) – это как запоздалая сепарация, которая не случилась вовремя из-за тех самых сложностей в отношениях.

Многим бабушкам трудно смириться с тем, что их мнение – когда-то имевшее решающее значение – теперь далеко не всегда учитывается и вообще выслушивается.



Им тяжело принять то, что они должны придерживаться той же линии поведения с внуками, что и их родители. Не каждый способен принять, что у его ребенка могут быть радикально иные взгляды, а уж действовать в соответствии с ними – это вообще недостижимый уровень приятия.

Стоит ли им обижаться на нас? Нам кажется, что нет. Стоит ли нам быть терпимее к их советам? Им кажется, что да. На самом деле огромного количества конфликтов можно избежать с помощью старых добрых компромиссов, ну и если помнить, что дарить любовь и быть любимым намного важнее, чем быть главным.