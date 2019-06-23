Вовлеченные отцы: трудно не только мамам

Мы стали довольно часто говорить о материнском выгорании, сложностях жизни женщины с маленькими детьми. И это хорошо. Но тяжело не только мамам, папам тоже, если они на равных делят семейные и родительские заботы. О вовлеченных в родительство отцах – в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.

Часто читаю в соцсетях, какое впечатление производят отцы "западной модели" на женщин, выросших на советском и постсоветском пространстве. Те из них, кто живет в Европе или Америке либо приезжает туристом, часто с восхищением и примесью сожаления, что у нас это не так, рассказывают о папах, гуляющих с вереницами отпрысков, нежно воркующих с младенцами, терпеливо сносящих истерики тоддлеров, виртуозно меняющих памперсы, одним словом, всерьез и глубоко вовлеченных в родительство, наравне с мамами их детей.

Каждый раз, когда я читаю это, мне хочется влезть со своим комментарием из серии "да что ж тут удивительного, у нас же все то же самое". Но я понимаю, что сужу исключительно по себе и очень ближнему кругу, а средняя температура по нашей родительской больнице, может быть, совсем другая.

Но все же сейчас, когда у меня двое маленьких детей, я чаще бываю на детских площадках, в семейных кафе, детских магазинах, я вижу гораздо больше, чем двадцать лет назад, когда росли мои старшие дети, вот таких пап, которыми восхищаются.

Последний опрос ВЦИОМ на эту тему показал, что 70 процентов россиян считают, что мужчины способны ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. Что особенно радует лично меня, так это то, что так считают 90 процентов опрошенных от 18 до 24 лет обоих полов – будущие мамы и папы.

Но… При этом 58 процентов не считают нормой, когда после рождения ребенка в декрет уходит отец. И чаще так думают именно мужчины – больше половины респондентов. Статистика подтверждает: в 2018 году всего два процента отцов ушло вместо матерей в отпуск по уходу за ребенком. Значит ли это, что остальные 98 процентов – это не вовлеченные в родительство отцы? Конечно, нет.

Во-первых, сами женщины часто не готовы к такому раскладу: 63 процента против того, чтобы отпуск брал мужчина. При этом 42 процента мужчин заявили, что готовы пойти на такой шаг.

Мы тоже обсуждали это с мужем. И он был готов уйти в отпуск по уходу за ребенком, если бы мы оба сочли это целесообразным с финансовой или какой-либо другой точки зрения. Но то, что он работающий отец, не делает его менее внимательным или заботливым, наоборот, я думаю, в целом это сильно усложняет ему жизнь. Потому что совмещать полноценный труд и воспитание дух маленьких детей – это очень непросто.

Мы привыкли говорить о материнском выгорании, о том, что мамам дико тяжело жить в режиме 24/7 с маленькими детьми, в условиях депривации сна и общения, в постоянной физической "затроганности". И часто им кажется, что работающим папам легче. Я сама ловила себя на том, что, дойдя до предела, "пилю" мужа примерно таким набором слов: "Ты хотя бы на работе от этого всего отвлекаешься". Да, они отвлекаются, их круг общения не ограничивается мамочками в парке и перепиской в мессенджерах с друзьями, которых не видел сто лет.

Но это не значит, что им легко. Иногда я пытаюсь представить себя на месте собственного мужа или любого другого вовлеченного отца, работающего полный день, и не могу сказать, что на то, что рисует мне мое воображение, я с готовностью поменяю свои материнские будни.

***

Вот я, этот самый вовлеченный в родительство папа, среднестатистический мужчина, живущий в современном мегаполисе. Каким был мой день до того, как у меня появилась семья? Да прекрасным он был. Спокойное утро. 30 минут на сборы на работу. Офис. Встреча с другом за кружкой пива. Здоровый сон. В выходные можно отоспаться, можно уехать из города, можно потупить в интернете, можно делать все, что захочется. Когда я женился, мои вчера и выходные стали другими, но в целом мы просто стали делать вместе то, что раньше делали поодиночке.

Мое утро начинается с того, что я тихо сползаю со своей одной тридцатой кровати, чтобы не разбудить спящих жену и детей, которые к утру, как правило, уже оба у нас в постели и занимают двадцать восемь тридцатых ее пространства. Стараясь не шуметь, я вынимаю одежду из шкафа и выхожу из спальни, тихо-тихо прикрыв за собой дверь. Душ, завтрак на бегу, прерванный пробуждением старшего ребенка, сажаю его на горшок, отвлекаю, пока он не разбудил младшего, пусть поспит с мамой, ночью часто плакал. О, даже есть пятнадцать минут на чтение старшему. За это время просыпается младший. Мою ему попу, пока жена варит кашу старшему. Убегаю, прихватив мусор.

Автобус. Метро. Работа. Совещание. Работа. Метро. Автобус. Выхожу на пару остановок раньше, надо в магазин. Затариваюсь. С полными сумками – домой. Если дети еще не спят, иду с ними гулять или купаю, пока жена готовит ужин. Или и гуляю, и купаю. Или готовлю ужин. Или… Перед сном я читаю старшему книжку. Пока жена укладывает детей, я мою посуду и застирываю вымазанные в земле штаны старшего и уделанные продуктами жизнедеятельности ползунки младшего.

Потом ставлю стирку, развешиваю белье. У нас еще останется с женой полчаса на поболтать и час, чтоб посмотреть сериал, прежде чем рухнуть без сил в постель примерно во втором часу ночи. До того момента, как я снова начну сползать со своей одной тридцатой кровати, останется примерно шесть часов, за которые я успею пару раз укачать старшего, развести смесь младшему, несколько раз получить пяткой под ребра от кого-то из них и даже относительно выспаться.



Да, у меня бывают выходные, когда соскучившиеся чада не слезают с меня в принципе, а жена уходит встретиться с подругой, чтобы немного сменить фон, или на маникюр.

Ни в материнских, ни в отцовских буднях нет ничего ужасного. Это просто жизнь семьи с маленькими детьми. Семьи, у которой нет лишних средств на няню и нет подспорья в виде родственников, готовых помогать в регулярном режиме. Семьи, в которой есть мама и папа, которые не делятся ролями, а делят хлопоты поровну. Просто с маленькими детьми эти хлопоты занимают почти все время. Поэтому папам тоже непросто, им нужна поддержка.

А он зачастую, возвращаясь домой, еще и контейнирует те негативные эмоции, которые накопились у жены за день. И это тоже нормально. Но. Смотрите конец предыдущего абзаца.

***

Мой муж пару дней назад взял отпуск и уехал на неделю с нашей двухлетней дочерью в домик в деревне. Чтобы провести время с ребенком полноценно, а не в режиме "ура, у папы выходной", а мне дать отдохнуть. Ну условно, конечно, отдохнуть. Насколько это возможно с грудным ребенком. Но с одним ребенком! Это же, как в анекдоте с "купи козу – продай козу".

Когда эта идея только-только возникла, я встревоженно начала задавать вопросы из серии: а как ты будешь мыть ей попу, а чем ты будешь ее кормить, а где там… Вообще-то, я зря спрашивала об этом человека, который все эти два с половиной года наравне со мной (ну, по крайней мере, в то время, когда был дома) мыл ей попу, кормил, купал, развлекал. И я ему очень благодарна. И за эти два с половиной года. И за эту неделю условного "отпуска".

Да, это может показаться странным и неправильным, что я благодарна за то, что он просто нормальный отец. Папа, вовлеченный в непростой процесс родительства. Но я считаю, что важно быть благодарными друг другу и за мелочи, и за важные поступки, и за то, что нам кажется, должно существовать по умолчанию. И, конечно, мы оба знаем, что за эту неделю ни черта не отдохнем в привычном нам раньше – до появления маленьких детей – понимании. По сути мы просто поделим наши родительские обязанности. И даже немножко кайфанем от возможности более тесного общения с одним ребенком без отвлечения на второго. И для многих, как и для нас, это норма и очевидность.