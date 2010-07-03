Фото: пресс-служба Tele2

Москвичей пригласили в "Онлайн-парк". Он будет работать на берегу Москвы-реки рядом с Парком Горького с 19 июля по 8 сентября, сообщает пресс-служба Tele2.

"Онлайн-парк" будет сочетать образовательную, развлекательную и игровую функции. Посетители смогут погрузиться в виртуальную реальность, лично опробовать разнообразные интерактивные новинки.

В день открытия особыми гостями интерактивной площадки станут популярные исполнители. В 19:00 концертную программу начнет диджей-сет от Антона Севидова, а следом выступят Manizha и Eighteen.

"Онлайн-парк" будет работать ежедневно с 11:00. В первой половине дня там организуют зону коворкинга, где горожане найдут все необходимое для комфортной работы. После 15:00 площадка станет местом проведения онлайн-лекций и мастер-классов с известными спикерами и партнерами проекта. В частности, OneSide предоставит цикл лекций от режиссера и оператора Артура Михеева. Он проследит весь процесс создания мобильного видеоконтента – от режиссирования до съемки и монтажа. Специалисты Buro 29/02 объяснят гостям, почему картины стоят так дорого, расскажут о первой женщине-архитекторе, которая получила Притцкеровскую премию, а также о влиянии Коко Шанель на мировую моду. Лекции проекта Arzamas перенесут посетителей в золотой век российской литературы и помогут по-новому взглянуть на творчество известных писателей.

Каждый вечер на большом экране в "Онлайн-парке" будут показывать популярные фильмы. А по пятницам и выходным там выступят популярные московские диджеи. Подробнее с программой мероприятий "Онлайн-парка" можно ознакомиться на сайте проекта.

Коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Кондратов подчеркнул, что мобильный оператор "поддерживает стиль жизни своих столичных абонентов и традиционно предлагает москвичам новые и модные форматы досуга". Он пригласил абонентов Tele2 и всех горожан провести время в технологичном и современном пространстве "Онлайн-парка" в центре столицы.