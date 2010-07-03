Более 500 тыс бутылок прохладительных напитков купили пассажиры метро с начала лета

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Пассажиры столичного метрополитена с начала лета купили более 500 тысяч бутылок воды, сока и газировки в вендинговых автоматах, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.

"В вендинговых автоматах, размещенных на станциях метро, за 1,5 месяца приобрели более 250 тысяч бутылок воды, более 150 тысяч бутылок сладкой газировки и 100 тысяч бутылок соков и сокосодержащих напитков", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что спрос на прохладительные напитки в вендинговых автоматах на станциях метро увеличился на 30% по сравнению с весенним периодом.

Чаще всего пассажиры покупают напитки в вендинговых автоматах на "Марксистской", "Дубровке" и "Трубной".

Ранее сообщалось, что автоматы для продажи еды и напитков могут появиться в электричках ЦППК. Предполагается, что сперва вендинговые автоматы установят в качестве эксперимента.

Кроме того, в ЦППК сообщали, что автоматы целесообразно устанавливать в тех поездах, которые находятся в пути более двух часов и где есть определенное количество сидячих мест.

