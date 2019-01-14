Москва впервые выставила на торги участки для вендинга на парковках

Столичные власти впервые выставили на торги площадки под вендинговые аппараты с горячими напитками на перехватывающих парковках города, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Аукцион намечен на 7 февраля. Семь площадок в квадратный метр каждый выставили единым лотом.
Торговые автоматы будут распологаться на территориях плоскостных парковок рядом со станциями метро "Бибирево", "Бульвар Дмитрия Донского", "Домодедовская", "Красногвардейская", "Новокосино" и "Ясенево".
Начальная стоимость лота – 14,4 тысячи рублей. Право на размещение автоматов предоставляется на год. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 февраля.
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