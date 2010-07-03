Автоматы с едой и напитками могут установить в электричках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автоматы для продажи еды и напитков могут появиться в электричках ЦППК. Об этом сообщил заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов на конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие".

Он уточнил, что вначале вендинговые автоматы установят в качестве эксперимента, передает Агентство "Москва". При этом он не исключил, что "в дальнейшем это войдет в повседневность".

Ранее в ЦППК сообщали, что автоматы целесообразно устанавливать в тех поездах, которые находятся в пути более двух часов и где есть определенное количество сидячих мест. Как пояснили в компании, автоматы будут вандалоустойчивыми и пройдут тестирование на безопасность. По мнению специалистов, появление вендинговых аппаратов в вагонах электричек поможет сократить нелегальную торговлю.

Вендинговые аппараты устанавливают на столичных вокзалах, железнодорожных платформах, а также в кинотеатрах, аэропортах, музеях и на автозаправках. Кроме того, аппараты по продаже кофе, снеков и цветов появляются на станциях метро.