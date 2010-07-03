В России начали испытания новых вагонов-купе с душами и сейфами

"Трансмашхолдинг" в Твери приступил к тестированию одноэтажных вагонов-купе, которые оснащены рядом удобств, включая душевые кабины и сейфы. Начало поставок вагонов для Федеральной пассажирской компании запланировано уже на 2019 год, сообщает портал News.ru.
На странице компании в Facebook опубликованы фотографии с интерьером вагонов. Мягкие полки купе обтянуты сине-серым обивочным материалом, а стены отделаны панелями серо-бежевого цвета. Вагоны оборудованы индивидуальными сейфами для каждого пассажира, телевизорами, системами кондиционирования. Столик в купе можно закрепить в вертикальном положении. Верхние полки почти незаметны и выглядят как часть стены. Кроме того, в коридоре для пассажиров поставят вендинговый автомат. Туалеты оснащены душевыми кабинами и пеленальным столиком.
В плацкарте установят интерактивную сенсорную панель для заказа билетов, просмотра расписания, меню вагона-ресторана и других целей. Пассажирам будет доступен пурифайер (проточный кулер) с горячей и холодной водой. В обновленных вагонах появились перегородки со встроенными лестницами и индивидуальные шторки. Полки стали шире и длиннее, установлено индивидуальное освещение. В изголовьях кровати предусмотрены специальные места для хранения личных вещей. У пассажиров верхних полок теперь будет дополнительный столик. Также в вагоне есть электрические розетки и USB-порты.
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