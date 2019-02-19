Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:17

Новые плацкартные вагоны поедут в Анапу и Ростов

транспорт

15:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новые плацкартные вагоны появятся в поездах на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) на направлениях в Ростов-на-Дону и Анапу уже в 2019 году. Об этом сообщила начальник Северо-Кавказской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Ольга Поспелова.

"По крайней мере, мы ждем в этом году этот обновленный подвижной состав на полигоне нашей железной дороги для наших пассажиров", – сказала она, передает РИА Новости.

Начальник СКЖД Владимир Пястолов, в свою очередь, отметил, что с новыми вагонами будет повышено качество обслуживания пассажиров.

Ранее сообщалось, что тестовая эксплуатация обновленного плацкартного вагона запланирована на 2019 год. Отмечалось, что решение о дальнейшей реализации данного проекта примут по результатам отзывов пассажиров и экспертного сообщества.

В новом вагоне установят интерактивную сенсорную панель для заказа билетов, просмотра расписания, меню вагона-ресторана и других целей. Пассажирам будет доступен пурифайер (проточный кулер. – прим.ред.) с горячей и холодной водой. В обновленных вагонах появились перегородки со встроенными лестницами и индивидуальные шторки. Полки стали шире и длиннее, установлено индивидуальное освещение. В изголовьях кровати предусмотрены специальные места для хранения личных вещей. У пассажиров верхних полок теперь будет дополнительный столик. Также в вагоне есть электрические розетки и USB-порты.

Читайте также

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика