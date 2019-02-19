Новые плацкартные вагоны поедут в Анапу и Ростов

Новые плацкартные вагоны появятся в поездах на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) на направлениях в Ростов-на-Дону и Анапу уже в 2019 году. Об этом сообщила начальник Северо-Кавказской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Ольга Поспелова.
"По крайней мере, мы ждем в этом году этот обновленный подвижной состав на полигоне нашей железной дороги для наших пассажиров", – сказала она, передает РИА Новости.
Начальник СКЖД Владимир Пястолов, в свою очередь, отметил, что с новыми вагонами будет повышено качество обслуживания пассажиров.
Ранее сообщалось, что тестовая эксплуатация обновленного плацкартного вагона запланирована на 2019 год. Отмечалось, что решение о дальнейшей реализации данного проекта примут по результатам отзывов пассажиров и экспертного сообщества.
В новом вагоне установят интерактивную сенсорную панель для заказа билетов, просмотра расписания, меню вагона-ресторана и других целей. Пассажирам будет доступен пурифайер (проточный кулер. – прим.ред.) с горячей и холодной водой. В обновленных вагонах появились перегородки со встроенными лестницами и индивидуальные шторки. Полки стали шире и длиннее, установлено индивидуальное освещение. В изголовьях кровати предусмотрены специальные места для хранения личных вещей. У пассажиров верхних полок теперь будет дополнительный столик. Также в вагоне есть электрические розетки и USB-порты.
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