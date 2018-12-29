Первый "умный плацкарт" получили в РЖД

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

РЖД получил первый плацкарт с обновленным интерьером, сообщает РИА Новости. В ближайшее время вагон пройдет сертификацию, а затем начнутся его тестовые испытания.

Запустить первый плацкарт с новым интерьером планируется запустить в начале следующего года. По какому маршруту он пойдет, пока не решили, однако, скорее всего, это будут направления Санкт-Петербург – Москва и Центр – Юг. Стоимость проезда в таких плацкартах не будет выше, чем в обычных, поскольку тарифы устанавливает государство.

Полки в новых плацкартных вагонах могут стать длиннее. Концепцию нового плацкарта РЖД представили в ноябре. Вагон разработали в соответствии с пожеланиями пассажиров, он отличается высокой технической оснащенностью и безбарьерной средой. Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками, а каждое место можно закрывать шторой, в результате получается огороженное от других пассажиров пространство.

Интерьер вагона собираются выполнять в светлых тонах с красно-серыми пассажирскими местами. В составах нового типа предусмотрены электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение. В туалетах – гигиенические души и пеленальные столики. Модернизировать вагоны РЖД планируют с 2019 года. Они станут альтернативой старым плацкартным составам, у которых уже истекает срок эксплуатации.

Посмотреть полноразмерный макет плацкарта с обновленным интерьером до выхода вагона на маршруты можно на Казанском вокзале столицы каждый день до 10 февраля следующего года.