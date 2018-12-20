Полки в новых плацкартных вагонах станут длиннее

Полки в новых плацкартных вагонах могут стать длиннее. Об этом сообщила заместитель генерального директора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Марина Жегулина.
"В новом варианте вагона мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе некоторые концепции учитывают увеличенную длину полки", – сказала она, передает РИА Новости.
Концепцию нового плацкарта РЖД представили в ноябре. Вагон разработали в соответствии с пожеланиями пассажиров, он отличается высокой технической оснащенностью и безбарьерной средой. Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками, а каждое место можно закрывать шторой, в результате получается огороженное от других пассажиров пространство.
Интерьер вагона собираются выполнять в светлых тонах с красно-серыми пассажирскими местами. В составах нового типа предусмотрены электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение. В туалетах – гигиенические души и пеленальные столики. Модернизировать вагоны РЖД планируют с 2019 года. Они станут альтернативой старым плацкартным составам, у которых уже истекает срок эксплуатации.
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