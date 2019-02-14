Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:55

Россиянам представили облик новых вагонов купе

транспорт

16:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ФПК

Российская группа "Трансмашхолдинг" создала одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с обновленным интерьером для РЖД, передает РИА Новости.

В материалах "Федеральной пассажирской компании" указаны особенности вагонов проектов "2019" и "2020". Интерьер первых, которые являются одноэтажными, выполнен в серо-синих тонах. В сложенном виде нижние полки выглядят как аккуратный диван, а верхние похожи на часть стены.

В таких вагонах предусмотрен анонсированный сейф за откидной полкой и душ в туалетной комнате. Кроме того, в коридоре для пассажиров поставят вендинговый автомат.

Двухэтажные вагоны выполнены в серых, бежевых и коричневых тонах. Внизу между пассажирами можно откинуть небольшой столик. А вот большой стол наоборот можно поднять, освободив пространство. В туалетной комнате также есть душ. Ожидается, что новые вагоны пополнят парк ФПК в ближайшие годы.

Ранее стало известно, что до конца текущего года протестируют обновленный плацкартный вагон. В нем установят интерактивную сенсорную панель для заказа билетов, просмотра расписания, меню вагона-ресторана и других целей.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика