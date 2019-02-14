Россиянам представили облик новых вагонов купе

Российская группа "Трансмашхолдинг" создала одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с обновленным интерьером для РЖД, передает РИА Новости.

В материалах "Федеральной пассажирской компании" указаны особенности вагонов проектов "2019" и "2020". Интерьер первых, которые являются одноэтажными, выполнен в серо-синих тонах. В сложенном виде нижние полки выглядят как аккуратный диван, а верхние похожи на часть стены.

В таких вагонах предусмотрен анонсированный сейф за откидной полкой и душ в туалетной комнате. Кроме того, в коридоре для пассажиров поставят вендинговый автомат.

Двухэтажные вагоны выполнены в серых, бежевых и коричневых тонах. Внизу между пассажирами можно откинуть небольшой столик. А вот большой стол наоборот можно поднять, освободив пространство. В туалетной комнате также есть душ. Ожидается, что новые вагоны пополнят парк ФПК в ближайшие годы.

Ранее стало известно, что до конца текущего года протестируют обновленный плацкартный вагон. В нем установят интерактивную сенсорную панель для заказа билетов, просмотра расписания, меню вагона-ресторана и других целей.