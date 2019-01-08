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08 января, 21:03

Обновленный плацкартный вагон протестируют до конца года

общество транспорт

08 января, 21:03

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Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Тестовая эксплуатация обновленного плацкартного вагона запланирована на 2019 год, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе АО "Федеральная пассажирская компания".

Решение о дальнейшей реализации данного проекта примут по результатам отзывов пассажиров и экспертного сообщества.

В новом вагоне установят интерактивную сенсорную панель для заказа билетов, просмотра расписания, меню вагона-ресторана и других целей. Пассажирам будет доступен пурифайер с горячей и холодной водой.

Высказать свое мнение о новом плацкарте можно будет с помощью бумажной анкеты или отсканировав QR-код на макете. Также предлагается ответить на вопросы в специальном разделе сайта АО "ФПК".

Опросы и анкетирование завершатся 10 февраля, одновременно с окончанием экспозиции макета на Казанском вокзале.

В обновленных вагонах появились перегородки со встроенными лестницами и индивидуальные шторки. Полки стали шире и длиннее, установлено индивидуальное освещение.

В изголовьях кровати предусмотрены специальные места для хранения личных вещей. У пассажиров верхних полок теперь будет дополнительный столик. Также в вагоне есть электрические розетки и USB-порты.

общество транспорт

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