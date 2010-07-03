В центрах госуслуг открылись выставки проекта "Город великих людей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В офисах "Мои документы" запустили выставочный культурно-просветительский проект "Город великих людей". В 20 центрах госуслуг посетители смогут увидеть документы, письма, телеграммы и фотографии времен Великой Отечественной войны, которые передали горожане в Главное архивное управление в рамках акции "Москва – с заботой об истории".

Началась акция в апреле 2019 года. С того момента в архив было передано более 4000 фотографий, дневников, мемуаров, альбомов, наград и писем.

Также на выставке представлены интерактивные экспонаты о выдающихся москвичах и их вкладе в развитие науки, культуры, техники, спорта. Например, есть экспонаты, посвященные балерине Майе Плисецкой, вратарю Льву Яшину, физиологу Сергею Брюхоненко, инженеру-конструктору Сергею Королеву, писателю Федору Достоевскому, художнику Василию Кандинскому.

Для некоторых инсталляций задействованы мультитач-экраны и интерактивные игры.

Организовали проект департамент труда и социальной защиты населения, Главархив и центры госуслуг "Мои документы".

Участники проекта "Активный гражданин" высоко оценили акцию "Москва – с заботой об истории". Более 100 тысяч горожан высказали свое мнение, из них более 84% поставили максимальный балл. Акция получила среднюю оценку 4,7.

Передать документы в Главархив можно во всех районных центрах "Мои документы" с 8 утра до 8 вечера, во флагманских офисах ЦАО и ЮЗАО, во Дворце госуслуг на ВДНХ – с 10 утра до 10 вечера.