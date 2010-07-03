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Москва 24

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10:34

Две дополнительные остановки появятся на МЦД

транспорт город

10:34

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два дополнительных остановочных пункта планируется построить на участке МЦД-2 Нахабино – Подольск, который пройдет в районе Митино, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что одна из них – платформа Волоколамская. Остановка разместится между Волоколамским шоссе и Новотушинской улицей. Здесь построят распределительный зал для пассажиров и две платформы с навесами. В будущем отсюда можно будет пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро.

Вторая станция МЦД – Пойма (Пенягино) – разместится между Пенягинским и Волоколамским шоссе. Здесь построят конкорс и две платформы с навесами, надземный переход через Волоколамское шоссе и пешеходную галерею.

По словам Хуснуллина, с открытием платформ транспорт станет доступнее для жителей района Митино, также повысится транспортная доступность микрорайона Павшинская Пойма подмосковного Красногорска.

"Фактически с открытием МЦД-2 в Митино, где проживают почти 200 тысяч жителей, появится еще одна линия метро – наземная. МЦД позволит пассажирам быстрее и комфортнее передвигаться по городу, а также сформирует дополнительный альтернативный маршрут к Митинскому ландшафтному парку" – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.

Более миллиона москвичей смогут ездить на скоростном транспорте после запуска первых двух Московских центральных диаметрах. Они свяжут между собой 46 районов города.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Это 132 километра путей и 66 станций. Курсировать там будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". Запустят эти диаметры в ноябре.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов составят пять–шесть минут в часы пик.

"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД

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