Метро к физикам. Когда откроется северный отрезок Люблинско-Дмитровской линии?

Салатовая ветка выйдет за МКАД через три года. Движение от станции "Селигерская" до станции "Физтех" планируется запустить в 2022 году. В июне метростроевцы приступили к продлению Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Читайте о том, где разместят новые станции подземки, как свяжут метро и железную дорогу.

Вдоль по Дмитровке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Люблинско-Дмитровский диаметр продлят еще на три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово", "Физтех". На территории Москвы ветку метро проложат на глубине 15–20 метров вдоль Дмитровского шоссе.

Тоннелепроходческий шестиметровый комплекс "Клавдия" пророет два тоннеля: один в сторону Московской области, другой – в сторону Москвы длиной 3,9 километра. В прошлом месяце машина начала прокладывать перегон от тупиков за станцией "Селигерская" в сторону станции "Лианозово".

Готовятся строительные площадки будущих станций "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово", их огородили забором. В дальнейшем линию продлят до станции "Физтех". Глава стройкомплекса Марат Хуснуллин отметил, что в целом на этот проект понадобится около трех лет.

На три района

Фото: "Мосинжпроект"/проект станции "Улица 800-летия Москвы"

Станцию "Улица 800-летия Москвы" построят на пересечении Дмитровского шоссе и одноименной улицы. Глубина станции будет небольшой – до 20 метров. На одной пассажирской платформе построят два ряда колонн.

Кассы и турникеты разместят в двух подземных вестибюлях, на поверхность выведут два выхода на обе стороны Дмитровского шоссе, к улице 800-летия Москвы, к остановкам общественного транспорта.

Новой станцией смогут пользоваться жители трех районов: Восточное Дегунино, Бескудниково, Дмитровский, сейчас здесь проживает 271 тысяча человек.

Пути в Лианозово

Фото: "Мосинжпроект"/проект станции "Лианозово"

На Дмитровском шоссе построят еще одну станцию салатовой ветки – "Лианозово". Она появится на пересечении магистрали и Вагоноремонтной улицы рядом с Савеловским направлением Московской железной дороги.

У "Лианозово", подобно соседней станции, будет два подземных вестибюля и два выхода на левую и правую стороны Дмитровки. Кроме того, из метро пассажиры смогут попадать на Лианозовский проезд по подземному пешеходному переходу. Станция станет главной транспортной артерией для жителей Дмитровского района и района Лианозово, ей смогут пользоваться около 180 тысяч человек.

К метро планируют перенести железнодорожную платформу Лианозово. Свяжут две станции подземным пешеходным переходом. Быстрая и удобная пересадка с пригородной электрички на метро станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лианозово". Площадь будущего ТПУ будет значительной: 19,5 гектара.

На Дубнинской улице обустроят разворотный круг и площадку для стоянки автобусов, а также здание конечной остановки. Сюда перенесут все маршруты наземного транспорта, которые курсируют в районах Лианозово и Дмитровский. Для подзарядки электробусов построят станцию. Вблизи остановок создадут плоскостные парковки на 1 465 мест.

Между Псковской улицей и Лианозовским проездом планируется построить торговый центр по типу аутлет, где со скидками будут продавать одежду и обувь из коллекций прошлых сезонов.

Под торговым центром разместят подземную парковку на 600 автомобилей. Подъезд к магазинам организуют через Проектируемый проезд № 4837, на котором будет построена дорога. При этом Псковскую улицу расширят и возведут на ней два пешеходных перехода.

Перемены не затронут Лианозовский рынок, по проекту создания ТПУ его сохранят. Не коснутся строительные работы и территории Лианозовского парка. Строительство транспортного хаба в Лианозове планируют завершить в 2021 году.

Пророческая шутка

За станцией "Лианозово" метропуть пройдет дальше, пересечет МКАД. Метростроевцы планируют проложить еще три километра пути, но не под землей, а на земле.

Люблинско-Дмитровская линия дойдет до научно-образовательного кластера "Физтех XXI". Вход в метро будет расположен на пересечении Дмитровского и Челобитьевского шоссе. Железнодорожные пути подземки пересекут границу Москвы через прокол в насыпи МКАД.

Студенты Московского физико-технического института ("Физтеха") ждут станцию с середины 90-х годов. Однажды они даже разыграли москвичей.

Первого апреля 1996 года они нарисовали мифическую станцию на картах московского метро, отпечатали в типографии и развесили новую карту сначала в вагонах поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии, а затем на других ветках. По институту расклеили объявления с призывом: "Физтехи! Настала пора и нам обзавестись своей станцией метро".

Признались шутники в розыгрыше вечером этого дня на студенческом концерте. Жители северных районов успели поверить в новую станцию и оборвали телефоны метрополитена. Однако тогда прокладывать линию в небольшой поселок, окруженный лесом, руководство метрополитена посчитало бессмысленным.

За 13 лет в Северном построили новые дома, выросло население, создается инновационный центр "Физтех XXI". К 2020–2025 году здесь будет проживать до 78,5 тысячи человек, а число работающих в научном кластере "Физтех XXI" дойдет до 53 тысяч. Разрастается и город Долгопрудный.

Станцией "Физтех" смогут пользоваться студенты и преподаватели Московского физико-технического института, работники научно-образовательного кластера "Физтех XXI", а также жители подмосковного Долгопрудного.

Продление салатовой ветки метро снизит нагрузку на Дмитровское шоссе и прилегающие дороги, свободнее станет на конечной станции Серпуховско-Тимирязевской линии "Алтуфьево" и станции "Медведково" Калужско-Рижской линии, благодаря снижению интенсивности движения автомобилей улучшится экологическая ситуация.

По отрезку салатовой ветки от "Физтеха" до "Селигерской" будут ездить до 60 тысяч пассажиров в сутки. Жители районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Лианозово и поселка Северный сократят путь в центр Москвы на 15–20 минут.

В прошлом году 22 марта открылось движение на Люблинско-Дмитровской линии, пассажирам стали доступны станции: "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная". А в 2016 году запустили движение от станции "Марьина Роща" до "Петровско-Разумовской" с промежуточными остановками: станции "Бутырская" и "Фонвизинская".

Красная линия в Потапово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сокольническую линию метро продлят до деревни Потапово к 2023 году. После станции "Коммунарка" красную ветку протянут на одну станцию до станции "Потапово". Строительство участка длиной 2,6 километра начнется в конце этого года и в начале следующего. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

По его словам, сейчас идет конкурсная процедура на выполнение подрядных работ. Проложить пути и возвести станцию планируется до конца 2022 года.

Станция "Потапово" будет наземной и разместится в створе дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой. Кроме станции метро планируется построить депо по ремонту и обслуживанию поездов южного радиуса Сокольнической линии.

Продление красной ветки до "Потапово" улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово. Здесь проживают и работают почти 70 тысяч человек. Кроме того, станцией будут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.

Движение по участку Сокольнической линии от станции "Саларьево" до "Коммунарки" запустили 20 июня этого года. На 12-километровом отрезке расположено четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

В 2014 году была введена станция "Тропарево" Сокольнической линии. В 2016 году для пассажиров открылись станции "Румянцево" и "Саларьево".

