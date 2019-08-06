Всю БКЛ запустят в 2023 году

17:07
17:07
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Большую кольцевую линию метро запустят целиком в 2023 году. Такое заявление сделал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает информационная служба портала Стройкомплекса.
"Мы уже ввели шесть станций БКЛ, до конца этого года достроим еще две", – уточнил заммэра. Запуск всего кольца, по словам Хуснуллина, запланирован на 2023 год.
Заммэра отметил, что строители создали большой задел на будущее, напомнив о работе над проектами трех радиальных веток подземки: Коммунарской, Рублево-Архангельской и Бирюлевской.
За последние восемь лет в столице, с учетом МЦК, появилось 137 километров новых линий и 73 станции. "Таким образом, около четырех миллионов москвичей получили метро рядом с домом, а задача по удвоению системы метро уже выполнена на 65%", – сказал Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса также отметил экономическое значение метро. Открытие новых станций заметно ускоряет развитие экономики на прилегающих территориях, констатировал он.
Ранее Хуснуллин сообщил, что до конца 2027 года в Москве планируют построить почти 80 станций метро. При этом 135 километров линий подземки и 55 станций построят до 2024 года, уточнил заммэра.
26 июля Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Шереметьевская". Мэр напомнил, что эта станция является одной из сложнейших: работы идут на глубине более 70 метров закрытым горным способом. По словам Собянина, строительство "Шереметьевской" завершено на 60%.
Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".
"Большая Москва": западный участок БКЛ
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