Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Шереметьевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большая кольцевая линия Московского метрополитена может замкнуться уже в 2022 году, на сегодняшний день 60% работ по ее строительству закончено. Об этом при осмотре хода строительства станции "Шереметьевская" БКЛ метро сообщил Сергей Собянин.

"Самый сложный транспортный проект Москвы – это Большая кольцевая линия. Это сложнейший транспортный проект в мире. Он возводится самыми разными технологиями: 10-метровыми щитами, 6- метровыми, ну а ряд участков приходится делать практически вручную отбойными молотками – старые технологии мало уже где применяются. Все это происходит на большой глубине и примыкает к действующим станциям линий метрополитена, по-другому не получится. Сегодня историческое событие – 60% проходки всего БКЛ закончено. И это дает основание ставить перед строителями новые задачи – замкнуть кольцо уже в 2022 году. Задача архисложная, но я уверен, что строители справятся", – рассказал мэр.

Собянин также напомнил, что станция "Шереметьевская" является одной из сложнейших станций.

"Работа идет полным ходом, и нет сомнений, что она будет выполнена в срок и даже немного с опережением", – добавил он.

Строительство участка БКЛ метро между станциями "Савеловская" и "Авиамоторная" началось в 2015 году. Общая длина участка составляет 12,8 км с пятью станциями: "Лефортово", "Рубцовская", "Стромынка", "Ржевская" и "Шереметьевская". Также в составе участка будет построена соединительная ветка в депо "Нижегородское".

Отмечается, что будущая станция "Шереметьевская" в настоящее время готова на 22%: полностью выполнены работы по переустройству инженерных сетей, ведется проходка станционного комплекса горным способом, идет строительство наклонного хода (эскалаторного тоннеля) и устройство основных конструкций.

"Шереметьевская" расположена вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи вблизи его пересечения с Шереметьевской улицей и 2-й улицей Марьиной Рощи. Станция пилонная, трехсводчатая с островной платформой, одна из самых глубоких и сложных в строительстве станций БКЛ.

Строительство стартовало осенью 2018 года. Проект станции выбрали на открытом архитектурном международном конкурсе. В основе концепции – убранство дворянской усадьбы. Главная особенность вестибюля – большие белые шары, похожие на фарфоровые чайники.

Потолок станции украсят стилизованные под изразцы алюминиевые панели. Пол выложат гранитом естественных серых оттенков. Двухэтажный наземный входной павильон будет сооружен в форме параллелограмма. Вместо стен во входном павильоне установят панорамные стекла.

Под землей станция будет соединена с действующей станцией "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".

